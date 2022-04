Maria Beltrão fala sobre saída da GloboNews para se tornar apresentadora do É de Casa: Não há palavras que expressem tudo e o quanto estou sentindo

16/04/2022 | 17:10



Maria Beltrão usou suas redes sociais para se manifestar sobre sua grande mudança dentro da Globo. Após 25 anos comandando o programa Estúdio I, da GloboNews, Beltrão irá assumir um novo desafio, como apresentadora do � de Casa.

A emissora está passando por uma série de mudanças, e em julho, Ana Furtado deixará o � de Casa para focar em novos projetos do Globoplay e do Gshow.

Em um texto, Beltrão escreveu:

Deixar o ninho depois de 25 anos é como reaprender a voar, mas no balanço do meu cinquentenário, resolvi desafiar a rotina e ousar buscar em mim coisas novas (o Tempo Pascal é grande inspiração).

Demorei a me manifestar porque não há palavras que expressem tudo (e o quanto) estou sentindo.

Não falarei em despedida porque GloboNews é família e não largarei os meus.

Quanto ao Estúdio I�. garanto que levo comigo o lar que ajudei a criar. Fora da telinha, o amor e a bagunça continuarão. Alguém duvida?

Acrescento que quem já Â"Ã? de CasaÂ" é a Andréia Sadi, então nosso tesouro estará em ótimas mãos a partir de maio.

Conto com a compreensão, as orações e a torcida de cada um de vocês. Não me abandonem, tá?

Como ela mesma contou no texto, Andréia Sadi é quem ficará em seu lugar no Estúdio I.