Saiba tudo sobre o show de Anitta no Coachella 2022!

Na última sexta-feira, dia 15, Anitta fez história ao se apresentar no festival norte-americano Coachella! Segundo a colunista Fábia Oliveira, a cantora cantou uma série de seus hits como Vai Malandra, Onda Diferente, Paradinha, Sua Cara, e Bola Rebola. Além de suas músicas em português, ela também cantou Faking Love, Boys Don't Cry, Me Gusta Sin Miedo e Envolver.

A musa cantou diversos sucessos, além de o show ter contado com participações especiais de ninguém menos que Snoop Dogg e Saweetie! Com Snoop Dogg, ela cantou o sucesso Onda Diferente.

A decoração do palco contou com muitas cores, além de um cenário de uma favela. Quanto aos seus looks, ela usou um conjunto de cropped e short nas cores da bandeira do Brasil, e fez algumas trocas durante o show, aparecendo com um top e legging com estampa de animal print amarelo e preto, e depois um short com meia calça brilhante. As peças são todas assinadas por Fausto Puglise, diretor criativo da grife Roberto Cavalli. Um luxo, hein?

Também rolou uma situação inusitada durante a participação de Saweetie. Segundo o Daily Mail, em certo momento, o top da rapper saiu do lugar e ela acabou pagando peitinho! Apesar do ocorrido, ela mostrou não ter se importado muito e seguiu com o show!