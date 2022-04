Com dois a mais, Juventus arranca empate contra o Bologna no Italiano

16/04/2022 | 16:02



Fora da briga pelo título do Campeonato Italiano, a Juventus evitou nova derrota ao buscar um empate por 1 a 1 com o Bologna, nos acréscimos, em jogo realizado na tarde deste sábado, em Turim, pela 33ª rodada. Vlahovic marcou o suado gol aos 49 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, a Juventus chegou aos 63 pontos, na quarta colocação, dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa. Com isso, manteve seis de diferença para a Roma, que aparece em quinto lugar. O Bologna, que não briga nem contra rebaixamento e nem por competições europeias, chegou aos 38 pontos, no 13º posto da tabela.

O Juventus não teve vida fácil neste sábado - até terminou o jogo com menos posse de bola que o adversário. O primeiro tempo não teve maiores emoções. O time mandante apostou em chutes de longa distância e na bola parada. Na melhor delas, Vlahovic recebeu dentro da área e de cabeça jogou por cima do travessão.

Diferente da etapa inicial, o segundo tempo foi de muita emoção. O Bologna surpreendeu logo aos seis minutos. Após bela troca de passe, Arnautovic apareceu de frente para o gol, driblou o goleiro Szczesny e mandou para o fundo das redes. A resposta foi em uma cabeçada de Danilo, que carimbou a trave.

A tensão tomou conta do Juventus Stadium, quando o árbitro acionou o VAR por causa de uma suposta marcação de pênalti. Adama Soumaoro entrou forte no adversário e recebeu o vermelho direto. Logo na sequência, Gary Medel foi expulso pelo árbitro Juan Luca Sacchi, por reclamação.

Com dois jogadores a mais, a Juventus foi com tudo para cima do Bologna e empatou aos 49 minutos, no apagar das luzes. Vlahovic recebeu belo cruzamento e, de cabeça, decretou o empate.

Ainda neste sábado, a Fiorentina pulou para a sexta posição, com 56 pontos, ao derrotar o vice-lanterna Venezia, por 1 a 0, no Artemio Franchi. O resultado foi o mesmo da vitória do Cagliari sobre o Sassuolo. O vencedor ganhou um fôlego contra o rebaixamento ao chegar aos 28 pontos, na 17ª posição, a primeira acima da zona da degola. O Sassuolo tem 46 e figura em 9º.

Por fim, o lanterna Salernitana (19 pontos) surpreendeu ao derrotar por 2 a 1, fora de casa, o Sampdoria (29). Já a Udinese fez 4 a 1 no Empoli (34) e ficou na 11ª posição, com 39.