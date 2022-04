Acompanhada por Diplo, Pabllo Vittar curte show de Anitta no Coachella

16/04/2022 | 15:11



Bem na sua cara! Pabllo Vittar e Diplo curtiram muito o show de Anitta no Coachella. A brasileira subiu no palco de um dos maiores festivais do mundo na última sexta-feira, dia 15, e cantou a música em parceria com os amigos, Sua Cara, que curtiram muito a apresentação.

Pabllo fez questão de mostrar sua animação em ver a amiga no festival e compartilhou no Instagram a curtição com Diplo.

Jogando com o Diplo no show da Anitta!

Os internautas amaram a interação e o registro dos artistas donos do grande hit.

Amizade de milhões, comentou um internauta.

Se joga, mami. Amanhã é a senhora, escreveu outro.

O que custava você subir lá em cima, Pabllo?, questionou outro com um emoji triste.

Vale lembrar que Pabllo se apresenta no festival neste sábado, dia 16!