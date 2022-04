Tatá Werneck mostra Clara Maria, de 2 anos, lendo livro e encanta internautas

16/04/2022 | 14:49



Tatá Werneck compartilhou um vídeo da filha, Clara Maria, que chegou ao limite de fofura permitido nas redes sociais. Na publicação desta sexta-feira, 15, a apresentadora do Lady Night aparece virando as páginas de um livro e é possível ouvir ao fundo a voz de Clara, com apenas 2 anos, 'lendo' alguns trechos.

Na legenda da publicação, Tatá brincou sobre o desenvolvimento da menina: "E hoje em dia, ela faz meu imposto de renda".

O vídeo já reúne quase dois milhões de visualizações e pouco mais de seis mil comentários no Instagram. Artistas e fãs reagiram à publicação e elogiaram Clara Maria. "Coisa mais fofa do mundo", escreveu Rodrigo Lombardi.

"Gente, falando tudo", comentou Ingrid Guimarães. "Meu Deus do céu... Que coisinha mais fofa", declarou Felipe Titto. "Perdi tudo com ela falando Jabaquara", escreveu uma internauta. "Ela memorizou a historinha? Que coisa mais linda", perguntou uma fã. "Será que vai ser boa em decorar texto?", brincou outra seguidora.