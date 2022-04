Em casa! Virginia Fonseca e Zé Felipe voltam ao Brasil após terceiro casório em Las Vegas

16/04/2022 | 13:10



Finalmente em casa! Virginia Fonseca e Zé Felipe desembarcaram no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, após a viagem que fizeram nos Estados Unidos - eles retornaram as terras brasileiras depois de se casarem pela terceira vez em um capela em Las Vegas.

Grávida, a influenciadora apostou em um look bem confortável para as longas horas no avião. Zé Felipe também investiu no conforto, e assim com a esposa, utilizou blusa e calça de moletom com tênis.

Para completar o visual, o cantor apostou em um boné, como é de costume dele usar.

E eles estavam muito bem acompanhados! Além do bebê que está no forninho, Maria Alice, de apenas dez meses de vida, também acompanhava os dois - a família esbanjou muita simpatia, sorrindo e fazendo pose para os paparazzi.

A viagem chegou ao fim, mas eles se mostraram contentes em estar de volta em casa.