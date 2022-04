No BBB22, Arthur Aguiar se preocupa com relacionamento com Maíra Cardi: Pode ter conhecido alguém

16/04/2022 | 13:10



As preocupações chegam! Confinados desde janeiro na casa mais vigiada do Brasil, os brothers começam a ter inseguranças e criar ainda mais teorias em suas cabeças. Arthur Aguiar e Paulo André conversaram sobre os sentimentos nessa reta final do BBB22 - Arthur se mostrou preocupado com o casamento com Maíra Cardi.

- Sei lá, mano, está há três meses lá, pode ter conhecido alguém. Pode ter conhecido, pode ter se apaixonado por alguém que ela já convivia e, ao passar a conviver mais, passou a perceber a pessoa de maneira diferente.

Cheio de dúvidas, ele acrescentou:

- Ninguém está livre disso, irmão. A gente não está livre disso quando a gente está lá, imagina quando a gente está aqui.

PA também afirmou estar preocupado, mas com o filho, de apenas seis meses de vida.

- Imagina, eu sair daqui e o Peazinho saiu correndo para outro lugar, me abandonou?

O ator acalmou o colega de confinamento falando de sua filha Sophia, de três anos de idade, fruto do relacionamento com a influenciadora Maíra.

- Teu filho nunca vai te abandonar, igual minha filha. A única certeza que eu tenho é que minha filha vai ser sempre mi