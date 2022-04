Correção: Filipinho vai à semifinal em Bells Beach e assume liderança do WSL

16/04/2022 | 12:27



Anota enviada anteriormente continha erros na grafia dos nomes de Filipe Toledo e John John Florence. Segue versão corrigida:

Filipe Toledo, o Felipinho, já está nas semifinais da etapa de Bells Beach, na Austrália. O brasileiro se classificou neste sábado após eliminar o havaiano Jhon John Florence com excelente manobra para nota 9.63 logo de cara e assumiu a liderança do Mundial de Surfe (WSL). Italo Ferreira e Miguel Pupo foram eliminados nas quartas de final.

No dia de seu aniversário de 27 anos, o surfista paulista deu mais um passo a caminho da primeira vitória de uma etapa da WSL na temporada. Ele avançou com 16.40 contra 14.76 do bicampeão mundial John John Florence e terá o australiano Ethan Ewing pela frente.

"Acredito que foi um presente de aniversário de Deus, tenho certeza. Estava orando antes da bateria começar e a primeira onda boa veio para mim, então todas as orações foram atendidas. Quando você começa a bateria com uma onda boa, tem de fazer logo a segunda nota, especialmente contra alguém como o John John. Estou muito feliz em ganhar dele e eu amo vir para Bells", afirmou Filipinho. "Um momento especial, estou sem minha família aqui, mas amo vocês e isso significa muito para mim", se emocionou.

O triunfo do brasileiro, que agora disputa o título com três australianos, veio com sentimento de revanche. "Ele vinha sendo o destaque do evento e é sempre bom ganhar de alguém como ele. Ainda mais aqui em Bells, onde ele me venceu naquela final de 2019", lembrou Filipinho. "Na minha opinião, a bateria dele com o João (Chianca) dias atrás, foi a bateria do ano. Você nunca sabe o que vai acontecer na próxima onda dele. Mas, o mar hoje está mais complicado de surfar, bem balançado, então sabia que seria mais difícil ele tirar um 7,9 pra me vencer. E eu só queria ter mais uma nota pra somar com o nove da primeira e garantir o primeiro lugar. Estou feliz que deu certo e eu segui para as semifinais."

Italo Ferreira foi eliminado por dois décimos em batalha com Jack Robinson (14.00 a 13.80) e reclamou muito em suas redes sociais. A nota 6.70 da última onda parece ter desagradado o campeão olímpico. "Eu sei perder, mas vai tomar no c...", desabafou em seu twitter.

Já Pupo caiu diante de Callum Robson também em disputa acirrada. O surfista local fez 13.54 diante de 13.00 do brasileiro. As semifinais devem ocorrer na noite deste sábado.F