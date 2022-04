Jornalista que espalhou boatos de traição de ASAP Rocky e Rihanna pede desculpas: Drama desnecessário

16/04/2022 | 11:10



Não passou de rumores! O jornalista de moda Louis Pisano que noticiou na última quinta-feira, dia 14, um suposto término de Rihanna e ASAP Rocky por conta de uma traição, se pronunciou nas redes sociais depois que uma fonte próxima ao casal e a suposta pivô da separação terem negado as alegações.

Olá a todos, eu gostaria de falar sobre a situação. Ontem à noite eu tomei a decisão burra de postar uma informação que recebi. Não vou falar sobre fontes, culpar outros por uma discussão que começou, etc, porque no final das contas eu tomei a decisão de escrever o tweet, apertar enviar e colocar o meu nome ali.

Então gostaria de pedir desculpas formalmente a todos os que envolvi com as minhas ações e pelos meus posts irresponsáveis. Eu aceito completamente as consequências das minhas ações e por qualquer danos que eu tenha causado. Eu não tenho justificativas para o que eu fiz, eu me envolvi demais em drama na internet e infelizmente assumi ser uma bagunça como uma marca pessoal, algo do qual pretendo me afastar no futuro. Vou ficar um tempo longe do Twitter para entender o que isso significa e aprender como posso usar minha plataforma de um jeito melhor já que deixei de usá-las para um trabalho mais positivo. Novamente, sinto muito pelo drama desnecessário.