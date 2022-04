Cachorrão pega o Capivariano para se manter vivo

Francisco Lacerda

O EC São Bernardo enfrenta hoje, no Estádio 1º de Maio, às 15h, o líder Capivariano pela quarta rodada da segunda fase da Série A-3 do Campeonato Paulista. Vice-líder do Grupo 3, com quatro pontos – mesma pontuação do Noroeste –, o Cachorrão necessita da vitória para seguir vivo na competição nas duas últimas rodadas desta fase. O Marília é o lanterna, com um ponto. Em confronto na última rodada deu Capivariano, 2 a 1. Se for derrotado novamente, o time da região permite que o Leão de Capivari alcance os dez pontos e praticamente se garanta na fase seguinte.



Em busca da reabilitação e consequentemente a liderança da chave nos critérios de desempate, o técnico Renato Peixe manda a campo o que tem de melhor. O goleiro Artur Facas substitui o suspenso Ramon. Bosco – que chama atenção pelo fato de ter saído algumas vezes do banco de reservas e resolvido – é o artilheiro do campeonato até aqui, com nove gols, e esperança da torcida. A última vez em que balanço as redes foi na vitória por 2 a 0 sobre o Desportivo Brasil.



Com esse desempenho, ajudou o Cachorrão a ser segundo ataque mais efetivo da primeira fase, com 22 gols anotados. No geral a equipe da região sustenta a terceira melhor campanha, atrás apenas de Comercial, de Ribeirão Preto, e do próprio Capivariano.



No Capivariano, o técnico Élio Sizenando deve manter a base do último confronto. Yuri e Vitor Barretos, suspensos, e Fernandinho, pancada no joelho, entretanto, não jogam.



O próximo compromisso do EC São Bernardo no campeonato é contra o Noroeste, dia 20, às 15h, no 1º de Maio.