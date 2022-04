Time feminino de basquete de Santo André é derrotado no Sul

Do Diário do Grande ABC



16/04/2022 | 09:04



A AD (Associação Desportiva) Santo André foi superada pelo UniSociesc/BF Blumenau por 83 a 80 (45 a 34 no primeiro tempo), ontem jogo emocionante e movimentado, válido pelo turno da fase inicial da LBF (Liga de Basquete Feminino) 2022. A partida foi realizada no ginásio de esportes Sebastião Cruz (Galegão), na cidade de Blumenau (Santa Catarina).



O primeiro quarto começou com o time andreense na frente, mas o adversário conseguiu a recuperação e passou a comandar o marcador, desgarrando um pouco no fim dos dez minutos iniciais. No período seguinte, a equipe da casa seguiu comandando as ações e fez a diferença crescer mais um pouco – 24 a 17 (primeiro quarto) e 21 a 17 (segundo).



Na volta do intervalo, a AD Santo André conseguiu equilibrar as ações e tirou toda a diferença. Desta forma, o final foi eletrizante e o time da casa venceu com muita emoção, acertando uma bola de longa distância já nos segundos finais.



Com este resultado, a equipe andreense segue na terceira colocação na classificação geral, agora com cinco vitórias e duas derrotas. O próximo jogo será contra a Pró-Esporte/Sorocaba, dia 23, às 16h, no Interior.<TL>