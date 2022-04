Bispo afirma que vacinação foi essencial para o recuo da Covid-19

Daniel Tossato

Diário do Grande ABC



16/04/2022 | 07:54



O bispo dom Pedro Carlos Cipollini – responsável por todas as paróquias católicas do Grande ABC – disse ontem que as pessoas devem agradecer pela vacina contra a Covid-19 e que devido ao imunizante o surto da doença está, finalmente, regredindo. Ele deu a declaração durante as atividades religiosas da Sexta-Feira Santa.



O líder católico lembrou que muitas pessoas passaram a negar a eficácia das vacinas, mas que, por outro lado, diversas outras entenderam que os fármacos poderiam agir para barrar o avanço da doença, o que de fato acabou acontecendo. O País registra atualmente a menor taxa de morte pela Covid-19 desde o início da pandemia, há dois anos. Na região, como mostrou o Diário ontem, apenas 32 pessoas estão internadas atualmente em hospitais das sete cidades.



“(As pessoas) Devem agradecer a Deus porque a pandemia diminuiu muito, mas ainda não acabou. Agradecer pela vacina, porque sem vacina não estaríamos no atual patamar da redução da doença. Muita gente foi contra a vacina, mas muita gente passou a entender que (a vacina) era importante. Em segundo lugar, devemos tomar mais cuidado com a saúde, com a higiene e também com a nossa fé”, declarou dom Pedro. No Grande ABC já foram aplicadas mais de 6,2 milhões de vacinas, entre primeiras, segundas e doses de reforço.



Além disso, o bispo que comanda a Diocese de Santo André também avaliou que as últimas pandemias que assolaram a humanidade são fruto de “maltrato” que o ser humano acaba causando à natureza e ao planeta.



“Muitas pessoas e cientistas nos dizem que não podemos continuar assim, maltratando a natureza, porque a natureza reage. E essas pandemias que de tempos em tempos acontecem, e estão aumentando, são frutos de maltrato da natureza e com os animais”, afirmou o religoso ao Diário.





EVENTOS

Dom Pedro Cipollini participou, durante todo o dia de ontem, de diversas atividades religiosas no Grande ABC. Às 8h ele esteve na Catedral Nossa Senhora do Carmo, em Santo André, para realização de vigília junto aos fiéis. Depois, às 15h, visitou a Comunidade Nossa Senhora Aparecida, na Paróquia Santa Luzia, em Ribeirão Pires, para ato litúrgico de Adoração à Santa Cruz. O evento contou com católicos que vivem em Rio Grande da Serra. E finalmente, às 18h, o bispo retornou à Catedral Nossa Senhora do Carmo, em Santo André, para participar de procissão do Cristo Morto e o Ofício das Sete Palavras.



ENCENAÇÃO

No Santuário do Senhor do Bonfim, no Parque das Nações, em Santo André, munícipes e fiéis católicos puderam assistir à encenação da Paixão de Cristo, que ocorreu em dois horários: às 18h30 e às 20h30. A peça teatral também foi transmitida pela internet para quem preferiu ficar em casa.



Cerca de 150 pessoas visivelmente emocionadas decidiram enfrentar a noite fria de ontem para acompanhar um dos momentos mais importantes para a fé do cristão.