Eliezer, Jessilane, Arthur Aguiar e Douglas Silva estão no paredão quádruplo do BBB22!

16/04/2022 | 00:10



Nesta sexta-feira, dia 15, rolou um paredão quádruplo para agitar a casa do BBB22!

A dinâmica foi a seguinte: o líder indicou duas pessoas, a casa votou em mais uma, e esta teve o direito de um contragolpe.

Mas antes, durante o dia rolou o fechamento oficial do quarto Lollipop! Os brothers do quarto grunge fizeram uma verdadeira festa, como se o inimigo tivesse sido derrotado.

Voltando ao assunto paredão, o novo líder Gustavo deu início aos trabalhos da noite. A primeira pessoa indicada foi Jessilane, dizendo que ela é a pessoa que menos foi para o paredão. Ele então foi surpreendido ao saber que teria mais uma indicação, e aí não teve escapatória para Eliezer, que já era um alvo antigo dele.

- O caçador de Lollipop que habita em mim vai indicar o Eli também.

Em seguida, a casa deu seus votos no confessionário, e o momento tão esperado por muitos chegou, no qual os grandes amigos do quarto grunge precisaram votar uns nos outros. Acabou rolando um empate entre Arthur Aguiar e Douglas Silva, e o desempate feito pelo líder mandou o Arthur para a berlinda.

O brother escolheu puxar Douglas, que já havia sido seu voto no confessionário.

E aí quem deixa o jogo no próximo domingo?