Quadrilha assalta joalheria em shopping de S.Bernardo

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



15/04/2022 | 22:20



Homens armados invadiram o Shopping Metrópole, na área central de São Bernardo, hoje à tarde e assaltaram a joalheria A Suíssa. A ação dos bandidos assustou clientes e funcionários, mas ninguém se feriu. O episódio durou menos de uma hora, ao fim do qual a quadrilha fugiu em um carro. Até o meio da noite, a Polícia Militar continuava em busca dos foragidos.

Câmeras de segurança registraram toda a movimentação dos bandidos. Por volta das 15 horas, um Hyundai Creta estacionou na Avenida Aldino Pinotti, próximo a uma das entradas do shopping. Do veículo desceram seis indivíduos, que entraram a pé no estabelecimento e caminharam até a joalheria, onde um deles rendeu o vigia, tomando-lhe a arma e o rádio.

Na sequência, três entraram na loja e anunciaram o assalto, levando relógios e joias. Avisados do andamento do crime, policiais militares com arma em punho chegaram ao Metrópole. Outras lojas fecharam as portas e alguns funcionários e clientes se assustaram com a movimentação.

Não houve disparo de tiros. Os bandidos saíram correndo pela porta por onde haviam entrado, subiram no veículo ainda estacionado no local e foram embora. Dezenas de homens e viaturas da PM, com apoio do helicóptero Águia, iniciaram patrulhas pela região, sem sucesso.

As polícias Civil e Militar solicitaram as imagens do circuito interno e externo do shopping e trabalham na análise dos vídeos. O foco dos agentes é tentar identificar as características dos assaltantes e também as placas do veículo utilizado no roubo.

“A gente vai trabalhar em cima dessas imagens para identificar quem é vítima, quem é criminoso, quem realmente entrou no veículo para fugir. O mais importante agora é conseguir o emplacamento deste carro porque (daí) a gente consegue a localização desses indivíduos e (pode) saber para onde eles fugiram e aonde a Polícia Militar pode ir para prender esta quadrilha”, declarou a tenente Beatriz Miscow em entrevista ao programa televisivo Brasil Urgente, da TV Bandeirantes.

Segundo a oficial, a PM agiu assim que foi informada da ocorrência, por telefone. “Inicialmente chegou a informação de furto e posteriormente (foi) confirmada a situação do roubo envolvendo, em tese, quatro indivíduos. Mas as imagens não deixam a gente mentir. Tem mais envolvidos nesta situação de roubo. Provavelmente ficaram do lado de fora (...) tentanto garantir a segurança do grupo enquanto cometiam o crime.”

Os valores dos bens roubados da joalheria não foram divulgados. O shopping voltou a funcionar normalmente após o assalto.