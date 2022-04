Mamãe Falei e as armas de São Caetano

Do Diário do Grande ABC



16/04/2022 | 05:22



O deputado estadual Thiago Auricchio (PL), que tem base eleitoral em São Caetano, tem sido uma voz importante na Assembleia Legislativa pela cassação do deputado estadual Arthur do Val, o Mamãe Falei (União Brasil), aquele que foi até a Ucrânia para dizer, em áudio a seus amigos, que as mulheres de lá “são fáceis porque são pobres”. Antes mesmo de o Conselho de Ética aprovar a punição de perda de mandato, Thiago já havia pedido a cassação em relatório da CPI da Mulher. A questão é que, agora, Mamãe Falei entra no caminho de São Caetano. Publicação no Diário Oficial do Município traz a informação de que a Prefeitura poderá adquirir, em processo de inexigilidade, armas e munições. E de quem é a emenda parlamentar? Sim, de Mamãe Falei. Ou seja: o parlamentar, não. A verba dele, sim.

Chegada polêmica

A filiação do ex-prefeito de Diadema Lauro Michels ao Republicanos da cidade gerou confusão na legenda. Único vereador do partido na cidade, o Pastor João Gomes fez uso da palavra na Câmara para declarar que a chegada de Lauro ao partido não teve anuência de figuras importantes da legenda no município. Gomes sustenta até que a entrada do ex-prefeito ignorou normativas da executiva municipal, já que não foi avalizada nem pelo líder do partido.

Longa distância

Apesar de ser defensor de uma causa nobre, que é dar mais visibilidade às demandas dos autistas, o vereador Julinho Fuzari (PSC), de São Bernardo, parece ter exagerado no limite de sua jurisdição. Em postagem nas redes sociais, o parlamentar pediu punição ao jogador português Cristiano Ronaldo, que teria agredido uma criança autista. A cobrança não é excesso pelo fato em si, mas sim pela distância, já que o caso ocorreu na Inglaterra.

Morando onde?

Em vídeo que corre pelos aplicativos de mensagens, o parlamentar licenciado de São Caetano Jander Lira (PSD), que visa cadeira na Assembleia, aproveitou para criticar o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB). Lira repercutiu matéria do Diário que informava que o gestor tucano deixou de pagar auxílio-aluguel a moradores da cidade. Nas imagens, o parlamentar diz que a preocupação do tucano é reeleger a mulher e já deputada estadual Carla Morando (PSDB).