Orosco diz que irá buscar mandato que foi ‘retirado’

Da Redação



16/04/2022 | 06:19



O empresário Júnior Orosco (União Brasil) quer tentar, na eleição deste ano, superar o que considera ter sido uma ‘injustiça’ no pleito de 2018, quando teve seu registro impugnado na disputa para deputado federal, na época pelo PDT. A decisão da Justiça Eleitoral acabou o deixando fora da Câmara, já que os 30.665 votos que obteve, caso fossem validados, seriam suficientes para garantir a cadeira. “Eu aprendi muito com essa injustiça cometida e amadureci”, afirmou.

Na eleição deste ano, e em novo partido, Orosco, que será novamente candidato a deputado federal, acredita que a escolha pela agremiação tem a ver com a busca por um campo político longe de Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Procurei por um caminho de união, de convergência de objetivo em prol da população. O União Brasil busca combater essa polarização que está assolando o País”, disse.

Segundo ele, importantes dobradas em várias cidades do Grande ABC estão sendo programadas para este ano, como, por exemplo, com a ex-presidente do Fundo Social de Solidariedade de Santo André Ana Carolina Serra (Cidadania), que sairá a deputada estadual.

O empresário pretende trabalhar, durante a campanha, com a bandeira ligada a ações sociais. “Pretendo atuar na proteção à criança. Não dá para aceitar ver tanta criança pedindo dinheiro em semáforo.”

Orosco acredita que, caso tivesse conseguido reverter a decisão em 2018, o Grande ABC poderia ter conquistado mais recursos, já que, naquela eleição, foram eleitos apenas dois representes da região: Alex Manente (Cidadania) e Vicentinho (PT). “O Grande ABC tem condições de eleger muito mais do que três federais. Sem o meu mandato, perdemos em emendas parlamentares e em programas do governo que poderiam beneficiar nossas cidades”, disse. “Santo André e Mauá estão há muitos anos sem eleger deputados e isso é inaceitável.” Da Redação