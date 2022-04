Mauá faz convênio para oferecer mais exames e reduzir fila

Wilson Moço

Do Diário do Grande ABC



16/04/2022 | 00:01



A Prefeitura de Mauá fechou convênio com o Hospital e Maternidade Sepaco, na Capital, com o objetivo de atender à demanda por exames clínicos represados na rede de saúde municipal, alguns com fila de espera desde 2020, sobretudo devido à suspensão de atendimentos eletivos na maioria das especialidades em razão da pandemia de Covid-19. Segundo o acordo com a instituição filantrópica, fundada em 1956 para atender profissionais e familiares do setor papeleiro do Estado, serão cedidos 270 exames por mês, sem custo para o governo do prefeito Marcelo Oliveira (PT).

O contrato com a unidade da Capital terá duração de quatro anos e inclui exames como ultrassom transvaginal e de mamas, ecocardiograma simples e fetal, endoscopia, colonoscopia, tomografia, raio X contrastado e ressonância magnética.

A rede de saúde municipal atende à maioria destas especialidades, mas a necessidade de dar atenção quase que exclusiva ao combate ao novo coronavírus e ao atendimento aos pacientes acometidos pela Covid-19, ao longo de praticamente dois anos, implicou na suspensão de exames eletivos. Diante disso, a administração registra, no momento, demanda reprimida para exames de endoscopia (2.845 pessoas na fila de espera), ecocardiograma (3.932), ultrassom transvaginal (4.451), ultrassom de mamas (461) e tomografia (858).

Os procedimentos estão sendo realizados no Hospital Sepaco, na Vila Mariana. Para ter acesso, o morador precisa ter passado por consulta com médico dos serviços de saúde de Mauá e ter a solicitação para o exame. A Prefeitura está disponibilizando transporte gratuito até o local, serviço que é oferecido no momento do agendamento.

“É um ganho importante para a população ter mais essa chance de fazer exames que são ofertados nos serviços da rede municipal. A iniciativa visa atender à demanda reprimida que temos neste momento para esses serviços”, comenta a secretária de Saúde, Celia Bortoletto.





NARDINI

Em outra frente, a Prefeitura de Mauá tem realizado série de intervenções para melhorar as condições de trabalho e atendimento no Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini. A mais relevante, até o momento, é a nova maternidade do equipamento, inaugurada na quinta-feira, que dispõe de 26 leitos. Os quartos acomodam duas pacientes com seus bebês e acompanhantes. A antiga maternidade oferecia 22, para três mulheres e mais três pessoas por cômodo.

O espaço conta ainda com cinco salas pré-parto, dotadas de mesa automatizada para um nascimento seguro e individualizado. “É com muita alegria que entregamos este espaço, que vai proporcionar acolhimento e assistência com maior qualidade e de forma mais humanizada às mulheres e aos seus filhos”, afirmou o prefeito Marcelo Oliveira.

As intervenções no Nardini incluem, entre outras melhorias, a troca de telhas e sustentação da cobertura, além de calhas e nova impermeabilização. A obra tem duração prevista de dois meses.