Luciana Gimenez publica reflexão sobre os desafios enfrentados pelas mulheres: Não podemos permitir que nos rotulem de santas ou garotas de programa

15/04/2022 | 16:10



Luciana Gimenez voltou a fazer desabafos em suas redes sociais. Nesta sexta-feira, dia 15, a apresentadora publicou uma reflexão a respeito de sua vida e da forma como as pessoas estão sempre julgando o próximo. Logo no início, ela falou sobre críticas que ela mesma recebeu ao longo de sua vida:

Estava aqui na minha cama deitada e pensando: quanto um ser humano consegue apanhar, ser criticada e ter suas conquistas reduzidas? Você que me vê e pensa: ela é rica e famosa, tem a vida perfeita! Não, não tenho. Desde o dia 1, quando anunciei minha gravidez, fui reduzida a insultos e perseguições. Criaram histórias, me imputaram fatos e fui taxada de nomes que ninguém gostaria de ouvir. Fui perseguida literalmente até o outro lado do mundo. Fui um pedaço de carne jogada aos lobos sedentos por sangue. Primeiro fui chamada de interesseira, mas quando investi numa carreira televisiva deram um jeito de me diminuir e até hoje, 21 anos depois, não aceitam que estou aqui pelo meu talento e não pelo fato de ter tido um filho ou casado com alguém.

A apresentadora também comentou sobre os desafios em ter suas conquistas sempre associadas aos homens com quem se relacionava, e destacou sobre sempre ter sido independente..

Para quem não sabe eu fiz teste para o Superpop, inclusive com outras pessoas espetaculares que hoje estão em outras emissoras e a final foi através do voto popular, pessoas ligando, mas não, preferem reduzir minha carreira a figuras masculinas. Sou mais do que meus relacionamentos, aceitem ou não, essa é a verdade.Eu nunca vivi de pensão, pelo contrário, sempre fui a luta para me bancar e o dinheiro que era do meu filho tinha toda uma supervisão. Ainda bem! Quando namorei homens mais velhos era criticada porque diziam que era interesse, hoje se namoro mais novos é porque não tenho senso. Como é difícil tentar agradar as pessoas e sabe por que algumas pessoas não querem seu bem? Porque o ser humano prefere julgar, descontando suas frustrações no outro. A gente precisa se sentir bem na própria pele, logo, devemos seguir o que queremos, mesmo sob as críticas, porque elas virão e é assim que tenho vivido minha vida. Seguindo nos acertos e voltando atrás nos erros. Não sou perfeita, como ninguém é. Sou bem resolvida com meu corpo, mesmo sofrendo ataques quando o exponho, mesmo sendo de forma que não agrida a ninguém. E não deixarei de fazer mesmo com pessoas dizendo que tenho que escondê-lo, alegando que ou não é coisa de uma mãe ou porque não é para tal idade.

Para finalizar, Luciana ainda falou sobre tudo o que uma mulher enfrenta só por ser mulher.

A idade define caráter ou limita o que te dá prazer? Não! Mas existe um machismo na sociedade em que vivemos que o homem quando fica mais velho é como o vinho, só melhora, já a mulher é comparada a um maracujá, merece o ostracismo. Não. Não podemos aceitar isso, não podemos permitir que atinjam nossa autoestima, não podemos permitir que nos coloquem em caixinhas limitadoras. Nunca fui tão feliz como agora, nunca estive tão em paz com meu corpo e meu caráter como agora. Não podemos permitir que nos digam o que vestir, o que é para nossa idade ou não e não podemos permitir que nos rotulem de santas ou garotas de programa. É sufocante fazer qualquer coisa e ficar com medo só de imaginar se haverão críticas e qual será o tamanho da porrada. Viver pisando em ovos cansa. Temos que nos livrar de amarras, julgamentos e preconceitos, porque só assim podemos evoluir de verdade. Você ter uma opinião não permite que trate aquilo como verdade absoluta sobre a vida do outro. Minha história sempre foi espalhada para o grande público, com grandes pitadas de maldade, machismo e fake news. Sempre foi algo do tipo "dane-se a saúde mental dela, queremos o espetáculo". Vejo isso acontecer até hoje, em sua grande maioria, com mulheres. Basta! Não são só fantoches, são vidas, que muitas vezes acabam dilaceradas internamente e criam feridas que serão carregadas para sempre, única e exclusivamente porque alguns tratam como entretenimento. Eu convido você a refletir quantas vezes você diminuiu, feriu e destruiu a autoestima e a saúde mental de uma mulher falando da vida dela.

Nos comentários, Luciana recebeu muitas palmas e elogios pelo texto escrito. E você, o que achou das palavras dela?