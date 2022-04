Gilmar diz que está 'indignado' com ataque a jornalista em Brasília

15/04/2022 | 15:53



O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse nesta sexta-feira, 15, que está indignado com o ataque ao jornalista Gabriel Luiz, da TV Globo, esfaqueado na noite de ontem em Brasília.

"Recebo com indignação a notícia do atentado - ainda inexplicado - contra o jornalista Gabriel Luiz. Gabriel vocaliza as reivindicações de comunidades do DF, fazendo jornalismo investigativo profundo e sério. Desejo pleno restabelecimento ao profissional", escreveu o ministro nas redes sociais.

O repórter foi atacado por dois homens, ainda não identificados, em um estacionamento perto do prédio onde mora. Câmeras de segurança registraram a aproximação. Gabriel foi atingido no pescoço, no abdômen, no tórax, na perna e no braço. Após passar por diversas cirurgias, todas bem-sucedidas, ele está estável, embora o quadro seja considerado grave pela equipe médica.

A Polícia Civil tenta identificar e encontrar os responsáveis pelo ataque. A motivação ainda não foi esclarecida. A carteira e o celular do jornalista não foram levados. O telefone foi encontrado por um morador perto da cena do crime e entregue aos policiais.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal informou que não descarta "nenhuma hipótese sobre as razões do ataque".