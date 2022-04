Após obras de acessibilidade e modernização, CPTM reabre a Estação Capuava, em Mauá

Do Diário do Grande ABC



A Estação Capuava da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), em Mauá, na Linha 10-Turquesa, foi reaberta aos passageiros nesta sexta-feira após obras de modernização e acessibilidade. As melhorias foram em infraestrutura de sistemas nas plataformas, reconstrução de duas escadas de acesso à passarela, colocação de novo piso em 50% da passarela, alertas de sinalização, além de novo sistema de iluminação, monitoramento por câmeras e sonorização.

“Também finalizamos nova rede de coleta de águas pluviais proveniente das plataformas e executamos a fundação para nova cobertura das plataformas, além da instalação de toda a estrutura metálica das coberturas das plataformas 1 e 2 e nova rede de combate a incêndio”, informa Pedro Moro, presidente da CPTM. “Mas, mesmo com esses avanços, as obras continuam até o fim do segundo semestre deste ano, quando a estação será entregue totalmente reformada e acessível”, complementa.

As obras de melhoria da Estação Capuava ainda preveem tratamento das estruturas metálicas das plataformas e de concreto; novo prédio de apoio com vestiários, sanitários, copa e depósitos de materiais; novo sanitário público; cabine de entrada de energia, grupo gerador e transformador; instalações elétricas de sistemas de baixa e média-tensão; construção de rede coletora de águas pluviais e esgoto; adaptação das áreas internas administrativas; instalação de dois elevadores (lados Sul e Norte); execução de rota tátil direcional; novos bloqueios acessíveis; nova comunicação visual; e adequação do entorno às normas de acessibilidade.

Seguindo o planejamento da STM (Secretaria de Transportes Metropolitanos), que prevê o fechamento das bilheterias físicas de todas as estações de trens e Metrô, a Estação Capuava foi reaberta com totens de autoatendimento para a compra dos bilhetes. A estação tem dois pontos de emissão do cartão TOP, um próximo ao acesso da plataforma sentido Jundiaí, de maior movimento, e outro sentido Rio Grande da Serra.

Locais de compra do Bilhete Digital QR Code:



WhatsApp oficial TOP (11 3888-2200) - Todo o processo da compra é dentro do próprio WhatsApp. O passageiro sai da tela do WhatsApp apenas no momento de realizar o pagamento no site ou no app do banco. Compra de até cinco bilhetes por transação. A forma de pagamento é por pix.



Aplicativo TOP - Para utilizar esse meio de pagamento, basta baixar o Aplicativo TOP na Google Play: autopass top e Apple Store: autopass top. A forma de pagamento aceita nesta modalidade é crédito e débito. Necessário consultar no app as bandeiras aceitas.



Máquinas de Autoatendimento (ATM) - Espalhadas nas estações e que contam com apoio da equipe do ''Posso Ajudar'', com time de pessoas treinado para esclarecer dúvidas, durante todo o horário de funcionamento da estação. A forma de pagamento aceita é débito.



Estabelecimento Comerciais Parceiros - Mais de 8.000 pontos comerciais. Ação que faz com os passageiros possam se programar e comprar a passagem perto da sua residência ou local de embarque. É aceito pagamento em dinheiro, débito e crédito (consulte no local a forma aceita). Os estabelecimentos parceiros que fazem a venda do Bilhete Digital QR Code podem ser consultados no site boradetop.com.br e são sinalizados com materiais de comunicação ''Aqui tem TOP''.



Melhorias na Linha 10-Turquesa

Além da Estação Capuava, outras três estações da Linha 10-Turquesa estão em obras: Prefeito Saladino (em fase de desforma de vigas e blocos do banheiro público, além de escavação para execução de banco de dutos; São Caetano (em fase de construção de uma nova rampa de acessibilidade no lado Norte da estação, para posteriormente ser iniciada a construção dos sanitários públicos); e Utinga (em fase de adequações na passarela existente).

A nova Estação Rio Grande da Serra foi anunciada e será erguida em um local escolhido para promover maior mobilidade à população. A nova estação ferroviária, que fará integração com o terminal municipal de ônibus, terá o projeto executivo doado pela empresa MRS Logística e contará com recursos da CPTM para a construção.

Ao longo dos últimos três anos, a Linha 10 – Turquesa, hoje parte do Serviço 710 (que liga Rio Grande da Serra a Jundiaí sem a necessidade de transferência no Brás) recebeu intervenções que resultaram, segundo a CPTM, na redução em 13 minutos do tempo de viagem, que passou de 56 minutos, em 2018, para 43 minutos no fim de 2021.

Para alcançar este objetivo, a diretoria de operação e manutenção criou vários grupos de trabalho para analisar e propor melhorias, estimulando a criatividade de seus colaboradores na busca de soluções para elevar a performance da linha.

Entre as soluções encontradas, uma simples e eficaz foi a passarela móvel implantada na Estação São Caetano, em novembro passado, medida que aumentou a velocidade dos trens no sentido Brás.

No decorrer de 2021, outras ações otimizaram a velocidade dos trens na entrada das estações. Em paralelo, o tempo de parada nas plataformas foi readequado para 30 segundos nas estações maiores e 15 segundos nas menos movimentadas.

Outra ação fundamental foi a modernização da frota, iniciada em 2019. Além disso, em 2020, o Expresso Linha 10, serviço que liga nos horários de pico as estações Santo André e Tamanduateí, com uma parada em São Caetano, também passou a operar no sentido Tamanduateí-Santo André. A medida praticamente dobrou de 17 para 33 o número de viagens realizadas nos picos da manhã e tarde.

A CPTM informa que também concluiu o projeto de iluminação das 13 estações que atendem a Linha 10-Turquesa. As lâmpadas fluorescentes foram substituídas pela tecnologia LED – de alta eficiência energética. O LED é extremamente vantajoso em comparação aos demais tipos de lâmpadas já que é mais econômico, eficiente e tem maior.