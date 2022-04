Eliezer brinca sobre transformar casa do BBB22 em motel e Arthur rebate: - Você tentou, né?

15/04/2022 | 15:10



Na madrugada desta sexta-feira, dia 15, Eliezer conversou com Arthur Aguiar e Paulo André sobre as cenas quentes que viveu dentro do BBB22 com Natália Deodato. Vale lembrar que o brother também teve um affair com Maria, que acabou sendo expulsa do reality por agressão. Em meio a brincadeiras, Eli questionou:

- Imagina transformar isso aqui em um motel?

Arthur rebateu aos risos:

- Você tentou, né? Assistido ainda. Com coleguinhas do lado.

O ator também tirou sarro do fato de Eli estar agora sem nenhuma das sisters com quem se envolveu na casa mais vigiada do Brasil. Após Paulo André constatar que não dá para duvidar de nada de Eliezer, o marido de Maíra cardi continuou zoando o brother:

- Porra! Que loucura, hein? Eu sou casado, hein, Eli? Tem que avisar antes, hein?

P.A também entrou na brincadeira:

- Tem que andar grudado na parede.

E continuou:

- Uma semana sem sexo para ele é muito.

- É nada. A Natália já estava reclamando da média baixa, alfinetou Arthur.