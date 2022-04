Viviane Araújo se emocionou ao falar de maternidade: 'Experiência incrível'

15/04/2022 | 14:53



Nesta sexta-feira, 15, Viviane Araújo participou do Mais Você e tomou um café da manhã com Ana Maria Braga. Durante o programa, ela falou sobre maternidade e o retorno à Sapucaí, depois de dois anos longe da avenida.

"Vou desfilar, mas minha médica está me acompanhando e com todas as recomendações. Vou diminuir o salto, venho com fantasia sem peso, tocando tamborim e dando close", explicou. Esperando o primeiro filho e prestes a completar cinco meses de gravidez, a rainha de bateria da Salgueiro já celebra 15 anos à frente dos ritmistas, totalizando 28 anos de folia no carnaval.

Durante a conversa, a atriz também deu detalhes sobre seu casamento com o empresário Guilherme. "Casar eu nunca me casei de fato. Com o Guilherme me casei no civil e de noiva, como eu sempre quis. Estava muito emocionada porque fiz uma festa para celebrar o amor", contou. Ana Maria ainda comentou que acompanhou alguns momentos da cerimônia e da festa online.

Viviane Araújo deu detalhes do tratamento que fez para conseguir engravidar aos 47 anos: "Fizemos inseminação artificial, com esperma dele Guilherme e com óvulo doado, porque eu não tinha mais como ovular. Óvulo na minha idade já não é mais saudável. Foi uma experiência incrível. Acho necessário falar sobre isso, porque muitas mulheres têm preconceito, às vezes não conseguem engravidar e não aceitam, e eu digo que isso é um caminho, é uma esperança".