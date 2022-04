WhatsApp Comunidades: entenda o novo recurso do app

Da Redação

Do 33Giga



15/04/2022 | 14:55



Ontem (14), foi anunciado o WhatsApp Comunidades. A nova ideia do aplicativo de bate-papo é bastante simples: criar uma espécie de grupão de usuários (ou guarda-chuva) e, dentro dele, separá-los por “assuntos”. No Brasil, o recurso somente será implementado após das eleições deste ano.

Por exemplo, o WhatsApp Comunidades da Escola A, teria o grupão Escola A com todos os usuários e, dentro deles, grupos para a Turma do Inglês, a Turma da Educação Física, o Corpo Docente.

De acordo com a equipe do app, as novas funcionalidades permitirão uma melhor organização de grupos separados, com uma estrutura que funcione para as pessoas. Os usuários poderão receber atualizações enviadas para toda a comunidade e organizar facilmente grupos de discussão menores sobre o que é importante para elas.

O WhatsApp Comunidades, de acordo com os desenvolvedores, também conterão ferramentas poderosas para administradores, incluindo mensagens de avisos enviadas a todos e controle sobre quais grupos podem ser incluídos.

Grupos

De acordo com o anúncio de ontem de Mark Zuckerberg, o WhatsApp também está fazendo uma série de melhorias na forma como os grupos funcionam – sejam eles parte ou não do WhatsApp Comunidades.