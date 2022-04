Falta de energia elétrica afeta abastecimento de água em Mauá

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



15/04/2022 | 14:13



A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) informou que o abastecimento de água em Mauá poderá ser afetado nesta sexta-feira devido à queda de um poste na Avenida Sapopemba, na Capital, que ocasionou falta de energia na EEA (Estação Elevatória de Água) de Mauá, no bairro Capiburgo.

Segundo companhia, a concessionária responsável já foi acionada para solucionar o problema, com previsão do término dos trabalhos no fim da tarde. Após o restabelecimento do fornecimento de energia, a normalização do abastecimento de água na cidade está previsto para ocorrer de forma gradual, durante a noite de hoje.

Moradora da Rua Uruguai, no Parque das Américas, que preferiu não se identificar, relatou ao Diário que à fata de água ocorre há três dias na região.

A Sabesp ainda orienta os consumidores sobre o uso consciente da água para evitar desperdícios e pontua que os imóveis com caixa-d’água com reservação para ao menos 24 horas, como determina o decreto estadual 12.342/78, não devem sentir os efeitos da manutenção.

Casos de emergência serão atendidos pela Central de Atendimento ao Cliente, pelo telefone 0800 055 0195, que funciona 24 horas e a ligação é gratuita. Os clientes também podem acessar a agência virtual no site www.sabesp.com.br