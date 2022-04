Courteney Cox revela que filha adolescente fica muito envergonhada com algumas de suas publicações na internet

15/04/2022 | 14:11



Alguns pais sabem como fazer os filhos se sentirem envergonhados quando o assunto é aparecer na internet, e no mundo dos famosos, isso é ainda mais comum!

Courteney Cox conversou recentemente com a In Style, e revelou que sua maior crítica de redes sociais é sua filha Coco, de 17 anos de idade. A adolescente é fruto do relacionamento de Courteney com seu ex-marido, David Arquette.

Segundo a atriz, as duas são muito próximas e Coco até aparece às vezes em algumas publicações, mas ainda sim, não é muito fã de tudo que a mãe posta:

- Coco fica muito envergonhada com várias coisas que eu coloco no Instagram. Às vezes eu encontro algo no TikTok e coloco no Instagram, e ela diz: Mãe, isso é tão ultrapassado. Uma vez eu fiz essa dança e ela ficou petrificada. E na verdade, quando eu olho para trás, me sinto igual.