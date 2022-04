Yasmin Brunet curte show de Luan Santana ao lado de irmã e namorada do cantor

15/04/2022 | 14:11



Yasmin Brunet está aproveitando ao máximo a vida de solteira desde o término do casamento com Gabriel Medina. Na noite da última quinta-feira, dia 14, a modelo decidiu curtir um pouco de música sertaneja no Vila Country, localizado na zona oeste de São Paulo, e estava muito bem acompanhada.

O artista que se apresentava na noite era ninguém mais, ninguém menos que Luan Santana! Yasmin chegou no evento em um look all black e ao lado de Bruna Santana, irmã do cantor. Assim que chegou ao local, a modelo posou com os dois irmãos e depois caiu na pista. Ao longo da noite, ela compartilhou uma série de registros da diversão nos Stories do Instagram. Nos vídeos, Brunet aparece cantando e dançando bastante com Izabela Cunha, namorada do sertanejo.

Yasmin e Gabriel Medina confirmaram o fim do casamento em janeiro e, desde o anúncio da separação, o ex-casal esteve no centro de polêmicas relacionadas a possíveis novos affairs. Além disso, eles deixaram de se seguir nas redes sociais e deletarem todas as fotos de casal.