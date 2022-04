Atriz britânica que teve rosto corroído por uso abusivo de drogas fica noiva

15/04/2022 | 13:10



A atriz britânica Danniella Westbrook, 48 anos de idade, ficou noiva de David, um detento que a pediu em casamento na cadeia - vale lembrar que ela tem passado por diversas cirurgias nos últimos anos após ter o rosto desfigurado por uso abusivo de drogas, principalmente cocaína.

Segundo informações do Daily Mail e Daily Star, ela já passa uma longa temporada longe dos entorpecentes e tem feito tratamentos estéticos como botox e preenchimentos.

O noivo de Danniella, David, tem 28 anos de idade, 20 anos a menos que ela, e os dois se conheceram em 2017 - dois anos depois ele foi preso.

Ele foi preso por produtos falsificados e teve uma briga com alguém, eu não fui ao tribunal nem nada, não estava com ele quando ele foi preso, isso foi quando nos separamos, explicou Danniella.

Eu o conheço há anos. Eu o conheci em 2017 na Espanha. Mas nós apenas mantivemos contato e ele foi preso no início de 2019 e pegou 9 anos e 9 meses [de prisão]. Ele vai para a casa no próximo ano, mas ainda tem 11 meses pela frente.

O pedido, por sua vez, foi feito dentro da prisão.

Ele me pediu em casamento, mas eu disse a ele para esperar até chegar em casa. Ele me pede o tempo todo [em casamento], ele até me pediu na prisão. Ele não se ajoelhou nem nada, mas ele é como nós vamos nos casar, você sabe.