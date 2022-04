Primo de Paulo Gustavo, que irá interpretá-lo na Sapucaí, revela que eles iriam trabalhar juntos

15/04/2022 | 13:11



O primo de Paulo Gustavo foi o escolhido para interpretá-lo em um desfile da escola de samba São Clemente e, em entrevista ao jornal Extra, Vitor Figueiredo falou sobre a honra em fazer parte da homenagem na Sapucaí e revelou que não pôde realizar um de seus maiores sonhos: trabalhar com o humorista. Infelizmente, o artista faleceu antes do desejo ser concretizado.

No ano passado, Paulo havia me convidado para participar da série Minha Mãe é uma Peça, que seria uma produção exclusiva da GloboPlay. Seria nosso primeiro trabalho juntos, mas infelizmente não pude realizar esse sonho, lamentou o jovem ator.

Segundo ele, o convite partiu da própria mãe do humorista, Déa Lúcia.

Eu já queria mesmo desfilar e participar dessa homenagem, agora imagina a minha alegria quando ela me convidou para representar o Paulo na avenida?

Ele contou que os encontros com Paulo Gustavo não eram tão frequentes, ocorrendo durante reuniões na casa da mãe do artista ou até mesmo no backstage de eventos, como estreias de espetáculos e filmes. Honrado com o convite, Vitor não consegue esconder a emoção de desfilar na Sapucaí pela primeira vez.

É a primeira vez que desfilo então a emoção será dupla. Já imagino a avenida inteira cantando o samba e se emocionando juntos com a gente.