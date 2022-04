No embalo das ondas das primeiras-damas

Do Diário do Grande ABC



15/04/2022 | 13:04



Embalada nos exemplos das primeiras-damas de Santo André e São Bernardo, respectivamente, Ana Carolina Serra (Cidadania) e Carla Morando (PSDB), a ex-primeira-dama de Diadema Caroline Rocha (Republicanos) também pretende entrar na disputa por uma cadeira na Assembleia Legislativa nas eleições deste ano. Carla já é deputada estadual e vai em busca da reeleição, enquanto Ana Carolina vai debutar nas urnas. No caso das duas, a esperança de sucesso está intimamente ligada ao desempenho dos maridos, Paulo Serra (prefeito de Santo André) e Orlando Morando (de São Bernardo). Caroline Rocha, por sua vez, provavelmente pensa em surfar no recall eleitoral do marido, Lauro Michels (PV), que comandou Diadema por dois mandatos – ele costuma praticar surf nas horas de folga. Empolgado, um dos apoiadores da diademense chega ao ponto de dizer que a presença dela vai abalar a política local e potencializar o nome de Tarcísio de Freitas, pré-candidato do Republicanos ao governo do Estado.

BASTIDORES

Caminho do meio

Presidente da Câmara de Santo André, Pedrinho Botaro (PSDB) foi o convidado da vez no ABC Talk, podcast da região. Entre os comentários a análies políticas, o tucano demonstrou preocupação com o atual ambiente de extremos que antecede as eleições de outubro. O presidente do Legislativo, entretanto, aproveitou para destacar sua atuação e lembrou que recebeu, recentemente, o pré-candidato a deputado federal Guilherme Boulos (Psol) na Câmara.

E a educação?

Vereador de São Caetano, Ubiratan Figueiredo (PSD) fez entrada bastante peculiar no Palácio da Cerâmica, que abriga o Executivo da cidade, no dia em que o prefeito, José Auricchio Júnior (PSDB), entregou projeto que reduz a carga horária das auxiliares de sala de aula. Ao responder a uma brincadeira feita por um colega parlamentar sobre a vitória do Palmeiras diante do Independiente Petrolero, da Bolívia, na Copa Libertadores, Ubiratan esqueceu-se da educação e respondeu: “Quero que o Palmeira se f...”, aos gritos. Para piorar, ele repetiu a frase.



Homenagem

Deputado Coronel Nishikawa (PL), de São Bernardo, foi homenageado pelo 6º Grupamento de Bombeiros de Santos. O parlamentar recebeu a medalha do Centenário.