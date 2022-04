Recuperado de lesão, atacante Lucca reforça a Ponte Preta na Série B

15/04/2022 | 13:01



Sem jogar há mais de um mês por conta de uma lesão muscular na coxa direita, o atacante Lucca vai reforçar a Ponte Preta no jogo deste sábado, contra o Operário, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Artilheiro do clube na temporada, com seis gols em 11 jogos, Lucca desfalcou a Ponte Preta nas últimas duas rodadas do Paulistão - contra Corinthians e Ituano - e também na estreia da Série B, no empate sem gols com o Grêmio.

Com Lucca à disposição, o técnico Hélio dos Anjos deve tirar o contestado Matheus Anjos, que atuou mais avançado contra o Grêmio, apesar de ser meio-campista de origem. O ataque é completado por Danilo Gomes e Fessin.

A base da estreia deve ser mantida, mas o treinador pode realizar mudanças pontuais. Emprestado pelo Atlético-GO, o volante Ramon Carvalho se destacou nos treinamentos durante a semana e disputa posição com Felipe Amaral e Wesley.

Hélio dos Anjos pode escalar a equipe de Campinas com Caíque França; Bernardo, Thiago Oliveira, Fabrício e Artur; Felipe Amaral, Léo Naldi e Wesley (Ramon Carvalho); Fessin, Danilo Gomes e Lucca.