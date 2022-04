Principais rodovias de São Paulo estão sem grandes congestionamentos

15/04/2022 | 12:23



A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), ligada ao governo federal, informou que as principais rodovias que dão acesso ao litoral paulista e ao interior do Estado não apresentavam grandes congestionamentos na manhã desta sexta-feira (15). Em nota, a agência disse que a exceção está na Rodovia dos Tamoios, que apresenta ponto de congestionamento no sentido do litoral norte, em virtude do grande fluxo de veículos.

A Artesp confirmou também que a Rodovia dos Bandeirantes está totalmente interditada no sentido capital para interior até às 15h de hoje para a realização de motociata por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. A rodovia Anhanguera, por sua vez, apresentava tráfego intenso entre os quilômetros 11+360 e 37 no final da manhã.

No sistema Anchieta-Imigrandes, havia no final da manhã lentidão em alguns pontos, sem registro de ocorrências. Na rodovia Castello Branco (SP 280) o tráfego seguia intenso no sentido interior, com lentidão por excesso de veículos entre os quilômetros 33 e 36 e do km 39 ao 42. Na rodovia Ayrton Senna/Carvalho Pinto, não havia registro de ocorrências ou congestionamentos.