Bolsonaro lidera motociata em SP com cobrança de ingresso e 'área VIP'

15/04/2022 | 10:45



Acompanhado de centenas de motociclistas, o presidente Jair Bolsonaro deixou, na manhã deste sábado, 15, a praça Campo de Bagatelle, próxima do Anhembi, na zona norte da capital paulista, rumo à cidade de Americana, no interior de São Paulo. A pista sentido interior da Rodovia dos Bandeirantes ficará interditada para a passagem das motocicletas.

O grupo de motociclistas que seguirá o presidente pagou uma taxa de inscrição de R$ 10 para a organização do evento, coordenado pelo grupo "Acelera para Cristo". O pagamento dá direito a uma espécie de "área vip" da motociata, com a possibilidade de viajar mais próximo de Bolsonaro nos 120 quilômetros até Americana.

Anteriormente, o destino seria Campinas, mas o local de chegada foi alterado. O chefe do Executivo participou da primeira edição do evento em junho do ano passado. É uma espécie de versão "cristã" de outras motociatas que já ocorreram em apoio ao presidente.

Segundo a concessionária CCR Autoban, que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, a Rodovia dos Bandeirantes será interditada a partir do km 13, junto à Marginal Tietê, até o km 134, no entroncamento com a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). A pista deve ser liberada a partir das 15h.

Bolsonaro já acompanhou motociatas em Brasília, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás, Santa Catarina, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. A primeira presença do presidente nesse tipo de evento ocorreu em maio de 2021, na capital federal. Depois, seguiram-se diversas ocasiões. Ele já aproveitou esses episódios para fazer ataques às urnas eletrônicas, às vacinas contra a covid e aos ministros do TSE e STF, além de já ter sido multado por não usar máscara e cometido infração por usar capacete irregular.