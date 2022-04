Viviane Araújo garante que vai desfilar no carnaval de 2023: É a volta da rainhona

15/04/2022 | 10:11



Ela está com tudo! Viviane Araújo, 47 anos de idade, durante sua sua participação no podcast Só Se For Agora, disse que vai desfilar no carnaval de 2023 como rainha de bateria da escola de samba Salgueiro - a musa, que está grávida de cinco meses, avisou que está pensando em se aposentar da folia após o próximo ano.

- Esse ano é especial porque estou vivendo um momento especial. Mas ano que vem é a volta da rainhona, da Viviane rainha e aquela coisa toda. Ainda não tenho uma data para me aposentar do posto, mas isso, claro, já passa pela minha cabeça, contou.

Ela ainda disse que quer dar oportunidade para outras meninas.

- Não tenho mais aquele vigor todo. Não estou dizendo que estou velha, mas estão vindo outras meninas por aí que merecem essa chance.