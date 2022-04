Rihanna teria sido vista chorando em restaurante de Los Angeles com ASAP Rocky, diz jornal

15/04/2022 | 10:11



A internet está polvorosa com a informação, divulgada pelo jornalista de moda Louis Pisano, de que ASAP Rocky teria traído Rihanna com a designer de sapatos, Amina Muaddi e, por isso, eles teriam se separado.

De acordo com o jornal britânico The Sun, uma fonte teria visto o casal, recentemente, em um restaurante de Los Angeles - e, na ocasião, a cantora estaria chorando muito na mesa do local.

E ela ainda teria deixado o recinto sozinha e deixado o rapper lá.

Eita!