Vitinho, meia do São Bernardo FC, destaca objetivo do acesso na Série D

Do Diário do Grande ABC



15/04/2022 | 10:01



O São Bernardo FC segue se preparando para a disputa da Série D desta temporada, que inicia neste domingo. E o clube quer repetir as boas campanhas dos últimos torneios (quartas do Paulistão e título da última Copa Paulista). Pelo menos é isso que destaca o meia Vitinho, que realizou 11 partidas e marcou dois gols no ano.

“Sabemos que o clube está em ascensão por conta das belas campanhas nos últimos torneios. Por isso, nosso objetivo só pode ser o acesso. Os adversários do grupo têm muita qualidade, porém mantivemos parte do elenco do Paulistão justamente para brigar por coisas grandes na competição”, exaltou.

O Tigre está no Grupo G, ao lado de Cianorte, Nova Iguaçu, Oeste, Paraná, Santo André, Portuguesa-RJ e Pérolas Negras-RJ. Visando isso, Vitinho citou a importância de seu crescimento nos últimos torneios.

“Acredito que desde a Copa Paulista do ano passado estou desempenhando da melhor forma dentro de campo. Quero continuar ajudando meus companheiros e o clube nesta Série D porque sei que com o individual estando bem, o coletivo cresce”, completou.

A equipe estreia diante da Portuguesa-RJ, neste domingo (17), às 16h, no Estádio Primeiro de Maio.