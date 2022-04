Equipes do Grande ABC seguem se reforçando para Série D do Nacional

Francisco Lacerda

15/04/2022 | 08:35



Equipes da região que representarão o Grande ABC na Série D do Campeonato Brasileiro, São Bernardo FC e Santo André seguem em busca de qualificar os elencos para a disputa da competição, que tem início domingo. Integrantes do Grupo A-7, o Ramalhão estreia contra o Agulhas Negras, no Rio de Janeiro, e o Tigre recebe no 1º de Maio a Portuguesa Carioca.



Disposto a repetir a boa temporada do ano passado, o São Bernardo FC trouxe nesta semana o atacante Hugo Sanches, 27 anos (foto), que disputou o último Campeonato Carioca pelo Audax, e que tem passagens por Cruzeiro; Pelotas e Juventude, do Rio Grande do Sul; CRB, de Alagoas; Vila Nova, de Goiás; e Paraná, entre outros. Também chegou o zagueiro Islan, 25, que havia atuado no Campeonato Gaúcho pelo Novo Hamburgo.



“O São Bernardo teve um ano de 2021 muito bom e os atletas que ganharam a Copa Paulista seguiram fazendo grande Paulistão este ano. Espero poder fazer um bom trabalho aqui, marcar meu nome na história do clube e buscar esse acesso”, projeta o atleta.



Antes destes, para a disputa da Quarta Divisão do Nacional, o clube já havia trazido o lateral-direito Alex Reinaldo, além do retorno do lateral-direito Lucas Mota e renovação do zagueiro Matheus Salustiano.



Hugo Sanches, integrado ao elenco e já treinando com os companheiros, vai jogar pela primeira vez por um clube paulista. A estreia no Tigre, entretanto, não assusta o atleta, que se diz “muito feliz e motivado” e à disposição do técnico Márcio Zanardi para a disputa da competição. “Todo atleta pensa em jogar aqui em São Paulo. É o centro mais forte do futebol. E todos falam muito bem do São Bernardo. Quando fui apresentado ao projeto do clube não pensei duas vezes em aceitar. E quero poder ajudar a buscar esse acesso e marcar meu nome aqui.”



SANTO ANDRÉ

Outro time da região no torneio nacional, o Ramalhão apresentou ontem o volante Gharib, 22 anos, que chega do Dom Bosco, do Mato Grosso. É o sétimo reforço da equipe para a disputa da Série D. Antes dele haviam chegado o atacante David Ribeiro, o volante Natham, o lateral-esquerdo Udson, o zagueiro Caio Ruan, além dos retornos do também zagueiro Samuel Teram e do volante Tiago Ulisses.



“Expectativa muito grande de fazer excelente trabalho, e muito feliz de estar fazendo parte desse novo projeto. Sempre é bom jogar ao lado de pessoas que a gente conhece, e joguei ao lado do Natan e Samuel Teram, pelo entrosamento e conhecimento de trabalho de excelentes companheiros de equipe”, encerra Gharib.