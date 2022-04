Rogério Ceni vai manter o rodízio em sequência 'pesada' do São Paulo fora de casa

15/04/2022 | 08:00



Depois de três vitórias seguidas (duas pela Copa Sul-Americana e uma no Campeonato Brasileiro), o São Paulo se prepara para uma sequência de jogos fora de casa que é classificada como "pesada" pelo técnico Rogério Ceni. O time tricolor vai enfrentar o Flamengo, domingo, pelo nacional. Em seguida, visita o Juventude pela Copa do Brasil, na quarta-feira. Por fim, o rival será o Red Bull Bragantino, novamente pelo Brasileirão, no final de semana seguinte. Por isso, o treinador afirma que o rodízio de atletas vai continuar.

"São jogos pesados. Entre tantos times na Copa do Brasil, nós pegamos um time competitivo (Juventude). O Flamengo no Rio dispensa comentários e o próprio Red Bull Bragantino na sua casa também. Temos três jogos difíceis e vamos ter que ver quem vamos utilizar", afirmou o treinador em entrevista coletiva após o triunfo sobre o Everton, por 2 a 0, pela Copa Sul-Americana, nesta quinta-feira, no Morumbi.

Por conta do revezamento de atletas nos últimos jogos, Ceni avalia que o time chega bem para a sequência de partidas fora de casa. "Não tem titular e reserva. Se o Arboleda quiser jogar todos, eles vão cair na parte física. Isso é natural e esperado. Chegamos bem, ao menos na parte física."

A partida desta quinta-feira trouxe mais alternativas táticas para o treinador. O São Paulo iniciou a partida com o time reserva, e os titulares entraram apenas no segundo tempo. O meia Igor Gomes, por exemplo, foi testado como primeiro volante, à frente dos zagueiros. Patrick, que ainda busca espaço após a contratação, foi bem jogando como lateral-esquerdo. Depois de um longo período de recuperação de uma lesão muscular, o meia Gabriel Sara também atuou no segundo tempo.

"Patrick hoje competiu bem mais. Na lateral, ele jogou mais do que na segunda linha e é assim que a gente deseja. Fez uma jogada bonita. A gente tenta aumentar a competitividade para melhorar", disse o treinador.