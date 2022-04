Athletico-PR ganha a primeira na Libertadores na estreia do técnico Fábio Carille

14/04/2022 | 21:21



Na estreia do técnico Fábio Carille, o Athletico-PR conquistou sua primeira vitória da Copa Libertadores de América. Na noite desta quinta-feira, venceu o The Strongest, da Bolívia, por 1 a 0, pela segunda rodada do torneio continental.

Na estreia, o time paranaense havia empatado com o Caracas em 0 a 0, fora de casa, e agora soma quatro pontos na liderança do Grupo B ao lado do Libertad, do Paraguai.

A vitória teve o dedo do técnico estreante. O Athletico não vinha fazendo uma grande partida até Carille, que fez sua primeira partida no cargo um dia após ter sido anunciado pelo clube, colocar Vitinho, aos 16 minutos do segundo tempo, no lugar de Cuello. Na primeira jogada em campo, o atacante sofreu pênalti, que Terans converteu para dar a vitória para o time brasileiro.

Terceiro colocado do Campeonato Boliviano, no grupo A, o The Strongest vinha de derrota por 1 a 0 para o Aurora fora de casa e conhece sua segunda derrota consecutiva. Pela Libertadores ficou na igualdade por 1 a 1 com o Libertad, em casa, na estreia e agora está, ao lado do Caracas, da Venezuela, com apenas um ponto somado.

O Athletico vira a chave agora e entra em campo pelo Campeonato Brasileiro no domingo, quando recebe o Atlético-MG na Arena da Baixada. Na estreia, o time paranaense acabou goleado pelo São Paulo por 4 a 0, no Morumbi.

Pela Libertadores, o Athletico volta a jogar, pela terceira rodada no dia 26 de abril, uma terça-feira, diante do Libertad, no estádio Defensores Del Chaco, no Paraguai. No dia 27 de abril, o The Strongest recebe o Caracas, da Venezuela, na Bolívia, pela Libertadores.

A partida começou intensa e com a temperatura um pouco alta. No início, os dois times abusaram das faltas. O Athletico encontrou muita dificuldade nos primeiros 20 minutos de jogo. O time paranaense buscava sempre as jogadas ofensivas pelo lado esquerdo.

No final, o Athletico pressionou e criou duas boas chances de gol. Aos 38 minutos, Hugo Moura tabelou com Cuello e cruzou para Canobbio pegar de primeira e mandar por cima do travessão. Aos 46 minutos, Cuello acionou Terans na área, que girou e cruzou para Pablo, que bateu de joelho para fora.

O Athletico voltou do intervalo pressionando o time boliviano desde o começo. Apesar de ter maior posse de bola, o time paranaense criava e chegava pouco ao gol do time boliviano. As coisas começaram a mudar aos 16 minutos, quando Carille sacou Cuello e Pablo e colocou, respectivamente, Vitinho e Marcelo Cirino. Na primeira jogada em campo, Vitinho sofreu pênalti de Saúl Torres pelo lado direito. Aos 19 minutos, Terans cobrou forte no alto para abrir o marcador.

Vitinho fez a diferença no segundo tempo. Aos 32 minutos, quase ele anotou o segundo após cruzamento de Orejuela. Ele ajeitou e bateu travado para o gol. Cinco minutos depois, ainda acertou a trave do The Strongest após toque de Marlos. No final, o meia também teve a chance de marcar após arriscar de fora da área, mas Viscarra salvou. A vitória poderia ter sido por mais gols e mais tranquila.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 1 X 0 THE STRONGEST-BOL

ATHLETICO-PR - Bento; Orejuela, Pedro Henrique, Matheus Felipe e Abner; Hugo Moura (Pablo Siles), Bryan García e David Terans (Pedro Rocha); Cuello (Vitinho), Canobbio (Marlos) e Pablo (Marcelo Cirino). Técnico: Fábio Carille.

THE STRONGEST-BOL - Guillhermo Viscarra; Saúl Torres, Gonzalo Castillo, Eduardo Demiquel e Juan Aponte; Diego Wayar (Arrascaita), Yvo Calleros (Rodrigo Amaral) e Fernando Saucedo (Cascini); Luciano Ursino, Enrique Triverio e Gabriel Esparza (Henry Vaca). Técnico: Christian Díaz.

GOL - Terans (pênalti), aos 19 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO Dario Herrera (ARG).

CARTÕES AMARELOS - Matheus Felipe, Pedro Henrique, Vitinho e Hugo Moura (ATHLETICO-PR) e Diego Wayar, Triverio e Juan Aponte (THE STRONGEST-BOL).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).