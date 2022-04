Exemplo em iluminação pública na região

Do Diário do Grande ABC



14/04/2022 | 23:59



Um dos programas mais bem-sucedidos em Santo André é, sem dúvida, o Programa Banho de Luz, onde metade dos 53 mil pontos de iluminação da cidade foi modernizada e parte destes também conta com tecnologia em LED. Esse programa, que foi potencializado em 2017, prioriza a troca de lâmpadas obsoletas, com décadas de uso, por equipamentos modernos, que economizam energia e, ao mesmo tempo, garantem eficiência energética maior. O preâmbulo desta introdução é para chegarmos a ponto importante: Santo André apresentou projeto de eficiência energética para iluminação pública, que foi aprovado na chamada pública da Enel Distribuição São Paulo, por meio do programa de eficiência energética da Aneel Agência Nacional de Energia Elétrica).



Com esse projeto de modernização energética, Santo André ficou na primeira colocação entre os demais municípios participantes, o que vai permitir o investimento de cerca de R$ 2,4 milhões na eficientização da iluminação pública pela concessionária de energia e o município fará aporte no valor de R$ 2,3 milhões como contrapartida. Este recurso vai possibilitar modernizar 3.075 novos pontos de iluminação com lâmpadas de LED, beneficiando bairros como Jardim Utinga, Jardim das Maravilhas, Jardim Santo Antônio, Vila Matarazzo, Vila Alto Santo André, Vila Lucinda e Parque Novo Oratório no Programa Banho de Luz. Vale aqui uma ponderação: o Banho de Luz não se limita apenas à troca das lâmpadas, mas faz parte de processo muito maior de modernização do parque luminotécnico do município.



Por conta das luminárias serem novas, aliadas a moderna central que conta com software dedicado, Santo André controla a luminosidade destas lâmpadas por meio de telegestão, além de antecipar as manutenções corretivas. Este conceito de controle a distância de todas as funcionalidades das lâmpadas permite a Santo André dar os primeiros passos para se tornar uma smart city, dentro dos conceitos de cidade inteligente. E vamos continuar avançando neste sentido.



O último processo implementado foi o de Mapeamento Dinâmico, que conta com unidade móvel que percorre as vias do município, coletando informações que serão utilizadas para programar manutenções preventivas, projetos de modernização e também para evitar perdas financeiras decorrentes de furtos e extravios. Com investimento em tecnologia e georreferenciamento, as equipes de iluminação podem detectar e registrar falhas com o telemonitoramento, além de contar com sistema para registros dos chamados recebidos pelo call center da iluminação pública e dos equipamentos móveis utilizados pelas equipes de ronda. Santo André está no caminho certo, cidade iluminada e inteligente.



Vitor Mazzetti é secretário de Manutenção e Serviços Urbanos em Santo André.



PALAVRA DO LEITOR

Atento – 1

E o prefeito emite nota com ‘ótima notícia’ (Comércio em torno da Atento estima sofrer perdas de até 90%). Ele não está nem aí com quem trabalha. Ele só quer saber de arrecadar.

Cleber Rodrigues

do Facebook



Atento – 2

Agora entendo por que está ruim o atendimento. A regrinha dos 30 segundos já era. Fiquei quase uma hora na linha para ser atendido na Claro. Está ruim depois que foi para home office.

Renan Basilio Diniz

do Facebook



Atento – 3

Liga para o presidente (da República), quem sabe quem votou nele ganha cadeira em um ministério. Só lamento os que não votaram, que pagam por um governo que só anda na contramão.

Almir Mascena da Silva

do Facebook



Atento – 4

Pelo que entendi, pela declaração, o prefeito (Orlando Morando) se importou apenas com o endereço fiscal permanecer na cidade, ou seja, Prefeitura continua ganhando impostos. Se os pequenos comerciantes fecharem, paciência! Acabou a era de ouro e a importância que São Bernardo tinha.

Ana Beatriz Almeida

do Facebook



Municipal

Certa ocasião precisei de uma cirurgia e fui bem atendido do início ao fim. Parabéns ao hospital (Fundamental durante a pandemia, CHM de Santo André faz 110 anos). Que possa ajudar muitos e muitos seres humanos.

Antenor Lino

do Facebook



Armas

Relata o Evangelho que em uma Quinta-Feira antes da Páscoa, há cerca de 2.000 anos, Jesus, na madrugada, se afastava com discípulos para orar no Getsemani. Nessa hora aparece uma turba, orientada por Judas Iscariotes, para prendê-lo. Uma das pessoas que estavam com o Mestre tirou sua espada e cortou a orelha de um dos perseguidores. Jesus o reprendeu e disse: ‘Guarda tua espada. Todos os que lançarem mão da espada, à espada morrerão’. Será isso suficiente para que na próxima eleição retiremos o apoio a todos os políticos que desejam armar nossa população? Afinal, para o que uma arma serve senão para matar o filho de alguém, o irmão ou o pai de alguém?

Ruben J. Moreira

São Caetano



CPI

Está em vias de ser instalado mais um palanque político chamado de CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para evidenciar políticos no ostracismo e, mais uma vez, dar em nada. Se não quer ajudar, não atrapalha: Se ai gobierno yo soy contra.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)



Vila São Pedro – 1

Derrubou a vida de muitas famílias e empregos de muitas pessoas para tornar o local praça para lazer e rotatória (São Bernardo deixa famílias sem auxílio depois de desapropriação)! Parabéns, (prefeito) Orlando Morando! Quem sabe agora os desabrigados ou desempregados não fiquem na sua querida praça usando drogas ou morando nela por terem tirado a dignidade deles!

José Eduardo Acencio

do Facebook



Vila São Pedro – 2

Não se esqueçam disso na hora de votar!

Lohanne Montenegro

do Facebook



Vila São Pedro – 3

No Centro de São Bernardo a cada dia há mais pessoas em situação de rua. Parabéns, senhor prefeito Orlando Morando.

Li Souza

do Facebook



Arthur do Val

O deputado estadual pelo União Brasil Arthur do Val – que no início de março, em meio à guerra na Ucrânia, em vídeo ofendeu mulheres ucranianas, dizendo que ‘elas são fáceis por que são pobres’ e outros absurdos imperdoáveis – teve aprovado pelo conselho de ética da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) parecer por quebra de decoro para cassação de seu mandato. Correto! Se espera, também, que seja confirmado em plenário! E que sirva de exemplo para muitos desprovidos da moral e ética, que acham que o poder permite tudo, até ficar acima da lei e da Constituição.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)