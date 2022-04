Santos se reapresenta e corre contra o tempo para acertar time e receber Coritiba

14/04/2022 | 19:05



O Santos não perdeu tempo e já voltou aos treinamentos nesta quinta-feira, horas após a vitória apertada sobre a Universidad Católica do Equador pela Copa sul-americana por 3 a 2. O time de Fabián Bustos inicia a preparação para enfrentar o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo. O técnico argentino poderá fazer mudanças no setor ofensivo.

O baixo rendimento de Ricardo Goulart no último jogo chegou a ser assunto durante a entrevista coletiva do treinador. O camisa 10 poderá ser sacado do time e dar início a um rodízio no próximo jogo.

"De todas as partidas comigo, foi a pior de Ricardo Goulart", afirmou Fabián Bustos na noite de quarta-feira. O treinador, no entanto, disse que o atleta é muito profissional e assumiu a culpa por escalá-lo após uma longa sequência de partidas. Bustos ainda reforçou ter total confiança no jogador de 30 anos.

Além da demora de Goulart para render o esperado, o time terá a volta de Marcos Leonardo, que está suspenso na Copa Sul-Americana. Léo Baptistão entrou bem no decorrer da partida, marcou gol e foi um dos destaques positivos da partida. Além deles, Jhojan Julio e Bryan Angulo, contratados recentemente, também anotaram gols e foram importantes para a última vitória do Santos.

Na reapresentação desta quinta, os atletas que atuaram por mais tempo no jogo da Sul-Americana fizeram apenas uma atividade regenerativa na academia. O restante do grupo trabalhou normalmente no gramado.

Além das incertezas no ataque, Fabián Bustos deverá ter duas baixas defensivas para o próximo jogo. O zagueiro Kaiky segue se recuperando de uma fratura no nariz e realiza atividades específicas. Já o goleiro John também está voltando de lesão e iniciou o período de transição física.

O Santos treinará novamente na manhã desta sexta-feira no CT Rei Pelé. A preparação para o jogo contra o Coritiba será finalizada no sábado, também pela manhã. Santos e Coritiba se enfrentam no próximo domingo, às 11h, na Vila Belmiro.

ANIVERSARIANTE DO DIA

O Santos completou 110 dias de história nesta quinta-feira. O time recebeu diversas homenagens de ídolos ao longo do dia, com mensagens de figuras como Pelé, Renato, Falcão, Neymar e Rodrygo. Entidades do futebol como FIFA e Conmebol também prestaram homenagens ao time alvinegro.