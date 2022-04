Por R$ 553.180, Mustang Mach 1 2022 chega em cinco novas cores

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



14/04/2022 | 16:55



A Ford iniciou a venda do Mustang Mach 1 2022 nesta quinta-feira (14 de abril), trazendo cinco novas cores perolizadas. São elas: Cinza Catalunha com faixas pretas e destaque em vermelho, Verde Fuji, Laranja Delhi, Azul Estoril e Roxo Zolder, todas combinando faixas pretas com destaque em branco. O preço sugerido do cupê esportivo é R$ 553.180 – valores podem variar de acordo com o estado.

O novo Mustang Mach 1 2022 é a quarta geração do clássico lançado originalmente no final dos anos 1960. É equipado com o motor Coyote V8 5.0, com 483 cv, vem com transmissão automática de 10 marchas e componentes de performance trazidos dos modelos Bullitt, Shelby GT350 e Shelby GT500. Também conta com bancos perfurados com refrigeração e aquecimento, e apresenta tecnologias de assistência ao motorista, com comandos remotos pelo aplicativo FordPass.

É válido destacar que o lançamento do Mustang Mach 1 2022 coincide com a confirmação de que, ano passado, o modelo foi o cupê esportivo mais vendido do mundo pelo sétimo ano consecutivo, segundo dados da S&P Global Mobility.

