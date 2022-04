Nova apresentadora estreia em programação da Globo em São Paulo

14/04/2022 | 16:10



Depois de algumas mudanças na grade horária, a Rede Globo anunciou mais uma novidade! Nesta quinta-feira, dia 14, Sabina Simonato estreou no comando do SP1.

A jornalista, que era responsável por informar Rodrigo Bocardi sobre as condições de trânsito e dos transportes públicos, foi afastada quando descobriu que estava grávida. Por conta da pandemia da Covid-19, Sabina passou dois anos trabalhando de casa e agora voltou no maior estilo possível!

Após alguns testes para ver como seria o seu desempenho como âncora, Simonato foi escalada para substituir Gloria Vanique, que pediu demissão da emissora para trabalhar com a CNN. A apresentadora comemorou a promoção no Instagram.

Hoje estreio no estúdio do SP1! Posso contar com sua participação ?! Beijo e ate já, escreveu na legenda.

César Tralli, responsável por apresentar o Jornal Hoje, também celebrou a conquista da colega de trabalho e fez um post em sua homenagem. Fofo, né?

Que felicidade, que orgulho, ver esta profissional tão competente estrear hoje na apresentação do SP1, enquanto o Alanzinho [Alan Severiano] curte o descanso da Páscoa. Parabéns, Sabina. Logo mais a gente troca uma ideia ao vivo?, ele escreveu.

Recentemente, a Globo anunciou outras mudanças na programação. Fátima Bernardes, por exemplo, vai deixar o Encontro para assumir a apresentação do The Voice Brasil. No seu lugar, Patricia Poeta e Manoel Soares vão assumir a tração. Maria Beltrão também foi promovida e deixará o GloboNews para ser uma das apresentadoras do É de Casa.