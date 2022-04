As 10 melhores atrações da Universal Studios, em Orlando

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



14/04/2022 | 15:55



Altas doses de tecnologia tomam conta das melhores atrações da Universal Studios, em Orlando, parque aberto em 1990 e inspirado no mundo do cinema, sobretudo nas criações do diretor Steven Spielberg. Hoje, quem atravessa o portão de entrada do centro de lazer (não antes de fazer uma foto no globo terrestre, símbolo do complexo, do lado de fora) encontra algumas das atrações mais modernas da Flórida, que rivalizam com o vizinho Islands of Adventure, outro parque que pertence ao grupo Universal.

A despeito da ótima montanha-russa Hollywood Rip Ride Rockit, que fica ao lado da entrada, o que chama a atenção por lá são os simuladores. É o caso de Transformers: The Ride, que mistura movimentos sobre trilhos com imagens 3D; Despicable Me Minion Mayhem, aventura inspirada na animação Meu Malvado Favorito; e Race Through New York Starring Jimmy Fallon, no qual todo mundo faz um passeio maluco por Nova York.

E ainda tem a atração principal de Diagon Alley (Beco Diagonal), dedicada a Harry Potter (tanto a Universal Studios quanto a Islands of Adventure têm áreas dedicadas ao bruxinho). Trata-se do simulador The Escape of Gringotts, a cereja do bolo de um espaço que parece mágico, graças às varinhas empunhadas pelos visitantes para fazer que fontes de água dancem, luzes acendam e esqueletos se mecham, entre outras peripécias.

Paulo Basso Jr. Entrada da Universal Studios

A ambientação é tão fascinante que dá vontade de passar o dia inteiro ali, mas há mais o que descobrir. Desde seguir para áreas infantis, como a do Pica-Pau, até flanar pela Springfield de Os Simpsons.

De quebra, ainda dá para pegar um trem no Beco Diagonal e partir de “Londres” rumo a Hogwarts, na vizinha Islands of Adventure. Ou ainda acompanhar uma aventura que mescla ações em tempo real com cenas transmitidas em uma tela de cinema, no divertido The Bourne Stuntacular, uma das melhores atrações hoje da Universal Studios.

As 10 melhores atrações da Universal Studios

Para ganhar tempo na hora de visitar o parque, confira quais são as 10 melhores atrações da Universal Studios, com todos os detalhes.

The Bourne Stuntacular

Harry Potter and the Escape from Gringotts

Transformers: The Ride – 3D

Race Through New York Starring Jimmy Fallon

Hollywood Rip Ride Rockit

Despicable Me Minion Mayhem

Fast & Furious – Supercharged

The Simpsons Ride

E.T. Adventure

Curious George Goes to Town

The Bourne Stuntacular

The Bourne Stuntacular fica na área Hollywood, da Universal Studios, no mesmo lugar outrora ocupado por Terminator 2: 3D. A atração, que mescla shows ao vivo com a presença de dublês e transmissões cinematográficas, apresenta o personagem Jason Bourne, interpretado nas telonas por Matt Damon, em diversas perseguições ao redor do mundo.

Para quem assiste ao espetáculo, não faltam brigas de socos, saltos impressionantes, explosões e muita confusão. O grande barato é ver como as cenas ao vivo se misturam com sincronismo às exibidas em uma tela enorme de LED, criando um dinamismo repleto de ação.

É uma atração para ver tranquilo, sentado e sem grandes sustos. Apenas as crianças pequenas podem não gostar das cenas de violência.

Altura mínima: livre

Harry Potter and the Escape from Gringotts

Esta é, sem dúvida, uma das melhores atrações da Universal Studios, em Orlando. Com imagens 3D em resolução 4k, um sistema híbrido que combina montanha-russa com tecnologia de movimentação de carrinhos e cenários impecáveis, Harry Potter and the Escape from Gringotts é de tirar o chapéu.

A atração é inspirada em um episódio de Harry Potter e as Relíquias da Morte 2, últimos livro e filme da saga do bruxinho. Nele Harry, Rony e Hermione invadem os cofres do banco de Gringotts para roubar o horcrux.

Tudo se passa na réplica do banco da história que, com um dragão no topo, a 18 metros de altura, ocupa o prédio principal de Diagon Alley. Na fila, todos acessam um enorme salão onde duendes (robôs) mal-encarados carimbam papéis e trocam moedas.

Já na masmorra, onde rola a aventura, sombras dos personagens aparecem cochichando. Com óculos 3D, prepare-se para deslocamentos divertidos e muita ação com toques de maldade de Belatriz Lestrange e Você-Sabe-Quem, tudo isso com movimentos de trilho e imagens projetadas em telas enormes.

Altura mínima: 1,07 metro

Transformers: The Ride – 3D

Figurinha carimbada na lista das principais atrações da Universal Studios, Transformers: The Ride – 3D coloca o visitante no meio da briga entre Autobots e Decepticons, que dá vida à história de Transformers e conquista fãs desde que os famosos brinquedos da Hasbro, dos anos 1980, foram parar na TV e no cinema.

A história começa quando o visitante acessa um prédio que simula o quartel militar de segurança máxima N.E.S.T., onde todo mundo se transforma em recruta para lutar com os Autobots contra os Decepticons. Após um tour de introdução, que serve para contextualizar e apresentar os personagens, é hora de subir no Evac, robô criado especialmente para a atração.

A partir daí, basta se preparar para a aventura, que rola enquanto o carrinho avança em direção a sucessivas telas. Nelas, são projetadas diversas confusões com riqueza de detalhes.

Altura mínima: 1,02 metro

Race Through New York Starring Jimmy Fallon

Ambientado em um edifício que imita com maestria os estúdios da NBC, em Nova York, este simulador tem um sistema de fila virtual. Ao acessar a atração, todos recebem um cartão colorido e são direcionados a uma sala, na qual shows musicais e vídeos divertidos com a presença de Jimmy Fallon e outras celebridades são exibidos em telões enormes.

Após alguns minutos, diversas luzes se acendem nas paredes e no teto do estúdio. Caso sejam da cor do seu cartão, basta se encaminhar ao teatro, onde, enfim, a brincadeira rola para valer.

Race Through New York Starring Jimmy Fallon é um cinema com capacidade para 72 pessoas, cujo filme exibido em 3D é estrelado pelo famoso apresentador norte-americano do programa The Tonight Show. Ele é o anfitrião que, a bordo de um carro de corrida, leva os convidados para um tour maluco por Nova York, passando por pontos como Estátua da Liberdade e Empire State Building.

A cadeira mexe bastante e rolam alguns sustos durante o trajeto, mas a aventura é bem divertida. Caso fique um pouco mareado, não feche os olhos. Coloque as mãos sobre as pernas, pouco acima dos joelhos, e olhe fixamente para elas até a experiência acabar.

Altura mínima: 1,02 metro

Hollywood Rip Ride Rockit

Quem olha a subida em 90° que alcança 60 metros de altura nesta montanha-russa treme nas cadeiras. Afinal, a descida quem vem a seguir é íngreme para valer. E o trajeto ainda inclui manobras iradas, como a Double Take, um dos maiores loopings invertidos do mundo; a Clave de Sol, na qual os trilhos imitam o formato do símbolo musical; e a Jump Cut, movimento em espiral com gravidade negativa.

Detalhe: boa parte disso em alta velocidade (no ponto máximo, o trenzinho chega a 108 km/h).

O lance mais original de Hollywood Rip Ride Rockit, porém, são as telas de cristal líquido que despontam à frente dos visitantes. Nelas, dá para selecionar o tipo de música que rolará durante a aventura. Há cinco gêneros disponíveis: rock clássico/metal, rap/hip-hop, club/eletrônica, pop/disco e country. Alto-falantes posicionados nos assentos são responsáveis por emitir as músicas em até 90 decibéis.

Apesar do alto volume, ninguém consegue ouvir o som do vizinho. Os gritos, em compensação, ecoam pelo parque.

Muita gente tem medo desta montanha-russa porque o sistema de segurança prende os participantes apenas pela cintura. No entanto, durante a atração, a sensação de proteção é grande e dá para aproveitar bastante o trajeto.

Altura mínima: 1,30 metro

Despicable Me Minion Mayhem

Despicable Me Minion Mayhem, atração lançada em 2012, fica bem perto da entrada da Universal Studios. No começo da aventura, que rola em uma tela 3D, todo mundo invade a casa de Gru e se vê em um recrutamento para se transformar em servo. Trata-se do treinamento Minion, operado para formar as criaturinhas amarelas que levam esse nome.

O esquema, porém, foge de controle e Gru e suas filhas passam a fazer parte da brincadeira. Mesmo porque é aniversário do nosso malvado favorito e ele precisa receber um presente.

Uma vez no simulador, resta se preparar para vencer os obstáculos da divertida missão. No final, tudo acaba em festa, literalmente. É nessa hora que você terá de mostrar toda sua malemolência e tirar os Minions para dançar.

Altura mínima: 1,02 metro

Fast & Furious – Supercharged

Neste simulador, os fãs da franquia Velozes e Furiosos começam a se divertir antes mesmo de a brincadeira começar para valer. Isso porque todos são inseridos em uma recriação autêntica da base de operações dos filmes, com objetos e mais de uma dúzia de veículos que estrelaram as películas.

A partir daí, é hora de acelerar fundo e descarregar adrenalina enquanto a trilha sonora rola solta nas caixas. Durante o trajeto alucinante é possível se deparar com personagens como Dom, Letty, Hobbs, Tej, Roman e Mia – todos interpretados pelas estrelas da série.

A sensação de velocidade toma conta do ônibus em que os visitantes ficam sentados. Uma grande tela o envolve, com imagens de tiroteios e perseguições nas ruas de San Francisco, exibidas de todos os lados. Tem carro, caminhão, helicóptero e muito mais.

Uma série de apresentações antecede a aventura. Tudo faz parte do sistema de fila virtual do brinquedo, que diminui o tempo de espera e o transforma em uma experiência mais interativa.

Altura mínima: 1,02 metro

The Simpsons Ride

A montanha-russa virtual dos Simpsons, inaugurada em 2008, substituiu com estilo o antigo Back to the Future e se transformou em um clássico da Universal Studios. The Simpsons Ride encanta logo pela fachada, que convida os visitantes a entrar em Krustyland, parque de diversões imaginado pelo bizarro Palhaço Krusty.

Após enfrentar a fila, o turista segue para uma cabine, onde assiste a um divertidíssimo desenho de introdução. Preste atenção em Maggie, a bebê, pois a história continuará na parte de dentro da atração, onde todos embarcam em um carrinho decorado com a cabeçorra de Krusty.

O ambiente simula uma montanha-russa repleta de obstáculos. Entre chacoalhões, trombadas e quedas repentinas ao lado de Bart, Lisa, Homer, Marge e Maggie, você sentirá cheiro de chiclete e até entrará na casa dos Simpsons. Caso fique mareado, use a tática de colocar as mãos sobre as pernas e olhar para elas até a aventura acabar.

Na saída da atração, o esquema é passear por Springfield. A área inspirada na cidade dos Simpsons foi inaugurada em 2013 e tem lojas, bares e restaurantes temáticos. Destaque para a Taverna do Moe.

Altura mínima: 1,02 metro

E.T. Adventure

Este é o único simulador da Universal Studios que está aberto desde a inauguração do parque temático, em 1990. Para os fãs do filme, é aqui que você terá a oportunidade de reviver a cena da bicicleta que passa pela lua no saudoso filme E.T., de Steven Spielberg.

Esse momento, por sinal, é um dos pontos-chave do passeio de bicicleta que os visitantes podem fazer com o extraterrestre mais famoso da ficção científica. A atração encanta principalmente as crianças, mas não deixa de arrancar sorrisos de quem

era pequeno na época em que o filme foi lançado.

Embora seja antigo, o brinquedo passou por diversas remodelações e conta com alguns efeitos especiais. Logo na entrada, todos devem falar o nome para um funcionário, que registra a informação em um computador. Assim que o passeio de bicicleta acaba e o E.T. aparece são, salvo e bem de pertinho, há uma divertida surpresa para os visitantes.

Depois, você verá que fica difícil sair da atração e resistir à tentação de fazer compras em uma loja repleta de itens para lá de simpáticos do pequeno extraterrestre.

Altura mínima: 86,23 centímetros

Curious George Goes to Town

Este playground inspirado na história do macaquinho Curious George é uma graça para quem viaja com crianças pequenas. Destaque para o belíssimo cenário, colorido e cheio de brinquedos que molham.

Leve os baixinhos e passe horas divertidas por lá. Mas prepare-se: vai ser difícil eles quererem ir embora.

Altura mínima: livre

Tour vip e hotéis da Universal, em Orlando

Por conta das filas e dos deslocamentos, é difícil curtir 10 experiências no mesmo dia em um parque temático em Orlando. Por isso, analise bem quais são as melhores atrações da Universal Studios antes de chegar lá e estabeleça suas prioridades. É importante, neste momento, levar em consideração o perfil do grupo com que está viajando – por exemplo, se as pessoas gostam mais de atrações radicais ou se está com crianças pequenas.

Para ajudar nesta tarefa, é possível contratar um tour VIP guiado no complexo. Quando fiz, fui a 13 brinquedos não apenas na Universal Studios, mas também na vizinha Islands of Adventure. Confira todos os detalhes aqui.

Outra dica para ganhar tempo e ir a mais atrações é ficar em um dos oito hotéis da Universal, em Orlando. Afinal, os hóspedes do complexo têm diversos benefícios, como entrar nos parques até uma hora antes do público regular.

Obs: Confira mais detalhes sobre as atrações da cidade no Guia de Orlando, da Editora Europa.