17 filmes de graça que você pode assistir neste feriado

NetMovies é um serviço de streaming totalmente gratuito, que adiciona novidades semanalmente. Nesta quinta-feira (14), um total de 17 filmes de graça chegaram à plataforma. Vão desde clássicos, a exemplo de Os Assassinos, até animações, como O Mar Não Está Pra Peixe: Tubarões À Vista. Confira!

Um americano vai até a Espanha para lutar contra a ditadura. Sua missão é explodir uma ponte. Mas quando se apaixona por uma militante espanhola, começa a questionar a perigosa tarefa e seu lugar em uma guerra estrangeira.

O Sueco é um ex-campeão de boxe que espera em um velho quarto de hotel pelos dois assassinos profissionais que deverão matá-lo. O investigador Reardo, contra as ordens de seu chefe, irá pesquisar o caso, e descobrir uma intrincada rede de traição e crime ligada à máfia e à bela e dissimulada Kitty Collins, uma mulher que consegue ser tão fatal quanto sensual.

Frank McCloud viaja para um velho hotel na Flórida (EUA) para honrar a memória de um amigo morto em sua unidade durante a Segunda Guerra Mundial. A viúva e o pai do soldado são responsáveis pelo estabelecimento e o recebem calorosamente, mas os três acabam reféns de uma gangue de marginais liderada por Johnny Rocco, que espera a passagem de um furacão.

A paixão de Caruso é cantar. Tanto que deixa a Itália para ir à Ópera Metropolitana nos Estados Unidos. Por não ter estudado e não ter um passado satisfatório neste novo mundo, é inicialmente rejeitado. Mas sua voz maravilhosa abre caminho para conquistas.

Com sua fazenda à beira da falência, o pistoleiro Tom Early tenta se reerguer na vida e reconquistar a confiança do filho, com a ajuda de um novo amor, a bela Jo. Mas seu passado o condena e o inescrupuloso e poderoso empresário local tenta tomar seu rancho.

Quando um casal decide acampar nas montanhas da Virgínia (EUA), o pior inimigo que esperavam encontrar eram os mosquitos. Mas quando a moça desaparece misteriosamente, o namorado decide procurá-la por conta própria. Dentro da floresta, ele encontra uma pequena cabana. Entre velas e crucifixos de um culto macabro, o horror está para começar.

Grace leva o namorado e a irmã mais nova para curtir as férias no norte da Austrália. Durante um pacato passeio de barco pelo rio, no entanto, um ataque inesperado faz com que o guia desesperado suma misteriosamente nas águas obscuras. Agora, os três terão que explorar o pântano e encontrar um lugar seguro.

Emma Evans não tem boa relação com seus pais que, para ela, são autoritários e vivem a oprimindo. Em busca de sua identidade, a jovem decide libertar seus desejos mais profundos. Assim, desencadeia forças poderosas e malignas das quais perde o controle.

Meses após uma praga matar e transformar mais de 90% da população, um grupo de sobreviventes luta contra zumbis para chegarem até uma ilha onde dizem haver outros sobreviventes humanos.

Em 2006, zumbis carnívoros dizimaram grande parte da população. Sobreviventes foram salvos graças ao isolamento das áreas infestadas. 15 anos depois um grupo formado por cientistas e mercenários sai do território protegido e se aventura até a mina onde surgiram os mortos-vivos, tentando encontrar respostas.

O peixe Pi é o guardião do recife onde moram diversos animais marinhos. Entretanto, os animais descobrem que o malvado tubarão Troy está mais forte e pretende voltar para invadir o local com sua gangue.

Um grupo de pesquisadores na Antártida são sequestrados por um pelotão de soldados mascarados e arrastado para um continente escondido no centro da Terra. Lá, eles descobrem que sobreviventes soldados nazistas estão planejando uma invasão para reviver o Terceiro Reich.

Sete dias, sete tubarões, apenas um sobrevivente. Confira filmagens destes animais fantásticos e enigmáticos em ação.

Em uma busca frenética por abrigo, já que todos os lugares parecem ter sido ocupados por zumbis após o apocalipse, um grupo de pessoas acaba encontrando refúgio na Ilha de Alcatraz. Mas quando o local fica lotado, parte deles decide sair e procurar pela cura.

Rob Spencer é um homem problemático, que vê seu mundo se desestruturar ainda mais quando um assassinato acontece. Tudo parece apontar para ele quando o segredo sombrio da sua infância se torna realidade. Mas será ele o criminoso?

Um tubarão branco se torna três vezes mais mortal quando sofre uma mutação e se transforma em uma máquina de matar de três cabeças. O animal ameaça todos a sua volta, inclusive um navio que está em seu caminho. Os passageiros terão de lutar contra o predador pela sobrevivência, usando qualquer coisa que possam encontrar pela frente.

Osso vive três grandes dilemas na vida: ao mesmo tempo em que sonha fazer sucesso em uma banda integrada por jovens instáveis e imaturos, ele também busca se reaproximar dos pais e reconstruir um relacionamento.