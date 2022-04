Breno Lopes celebra oportunidade pelo Palmeiras; Gustavo Scarpa volta aos treinos

14/04/2022 | 15:02



O atacante Breno Lopes aproveitou bem a oportunidade no time titular do Palmeiras durante a goleada por 8 a 1 sobre o Independiente Petrolero-BOL. O jogador celebrou a atuação e também elogiou a fase do companheiro Rafael Navarro, para quem deu assistência no segundo gol. Atual bicampeão da Libertadores, o Palmeiras atuou com time misto nas duas primeiras rodadas e triunfou em ambas oportunidades.

"Fiquei feliz por ter dado a assistência, foi importante porque estávamos empatando a partida dentro de casa e o gol nos deu mais tranquilidade. Foi bom para mim ter correspondido à altura e vou seguir trabalhando para ter mais oportunidades. Sobre o Navarro, a gente sabe como é difícil jogar no Palmeiras e torcemos muito por ele, pois ele é um cara muito trabalhador. Que venham mais gols", afirmou Breno Lopes.

Após folgar na última quarta-feira, o elenco do Palmeiras voltou aos treinos na manhã desta quinta e iniciou as preparações para o jogo contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado, às 16h30, em Goiânia.

Desfalque no último jogo por conta de um trauma na coxa esquerda, o meio-campista Gustavo Scarpa treinou normalmente com o restante do elenco e foi a grande novidade do dia. Já o zagueiro Luan seguiu tratando sua lesão na parte interna do centro de treinamento.

O treinamento desta quinta-feira contou com uma atividade em espaços reduzidos, com ênfase em posse de bola e inversões de jogo. O time finaliza a preparação com mais um treino nesta sexta-feira. No Brasileirão, o Palmeiras estreou com derrota em casa no Brasileirão por 3 a 2 diante do Ceará e agora busca recuperação.

"Fico muito feliz com o carinho que a torcida tem por mim. Por outro lado, isso aumenta a minha responsabilidade. A respeito do Brasileiro, cada jogo é decisivo, cada jogo é uma final e vamos a Goiânia em busca do resultado positivo", continuou Breno Lopes.

Uma provável escalação do Palmeiras para o jogo deste fim de semana é: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Rafael Navarro (Gustavo Scarpa).