Scott Disick desabafa sobre relacionamento de Kourtney Kardashian e Travis Barker: -Muito difícil perder minha melhor amiga

14/04/2022 | 14:10



Se você é fã da família Kardashian, já deve estar se preparando para acompanhar a nova série The Kardashians, que estreia nesta quinta-feira, dia 14, no Star+.

Segundo o Daily Mail, o primeiro episódio já promete entrar na vida amorosa de Kourtney Kardashian, e quem fez fazer alguns desabafos foi seu ex, Scott Disick. Após ele não ser convidado para uma reunião da família Kardashian, ele decidiu fazer um desabafo com Khloe, dizendo que tem sido difícil se adaptar ao novo relacionamento da modelo com Travis Barker.

- É muito doloroso especialmente quando eu não tenho outra família. Eu preferiria estar por perto de Kourtney e Travis do que não estar perto da minha família.

Scott e Kourtney têm três filhos juntos, Mason de 11 anos de idade, Penelope, de nove, e Reign de seis. Ele continuou, explicando o que sente:

- Eu sempre tive meus amigos e familiares dizendo: Não se preocupe querido, as coisas vão melhorar e vocês vão voltar a ficar juntos um dia. Foi uma adaptação imensa perder Kourtney romanticamente, mas agora está sendo muito difícil também perdê-la como minha melhor amiga.

Ele ainda recordou de seus erros ao longo do relacionamento dos dois:

- Kourtney tem todo o direito de me desprezar pela forma como eu a tratei, porque foi horrível. Aquilo não aconteceria hoje nem por um dia, mas aconteceu por anos.

Mas como a modelo já deixou claro, Scott faz parte de seu passado e ela está feliz ao lado de Travis. Em um trailer divulgado, Kourtney até revelou informações sobre como o primeiro beijo deles!

- Ele me chamou para ver um filme e durante todo o tempo ele não tomou nenhuma atitude.

Ela então é perguntada sobre quem deu o primeiro passo para o primeiro beijo dos dois:

- Eu. Ele estava demorando muito. O filme tinha acabado e nós começamos a ver outro, aí eu pensei: Eu não tenho tempo para uma maratona de filmes, e tomei a atitude.