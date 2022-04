Paola Carosella revela motivos do fim de seu casamento de oito anos: É muito difícil para um homem aceitar o sucesso de uma mulher

14/04/2022 | 13:10



Solteira desde outubro de 2021, Paola Carosella revelou os motivos que levaram ao término de seu casamento de oito anos com o fotógrafo Jason Lowe. Em entrevista à revista Boa Forma, a chef compartilhou detalhes da separação, afirmando que eles passaram por tempos difíceis.

Não foi do nada. A gente teve dois anos muito difíceis e chega um ponto em que a gente tem que se perguntar até onde você tem que lutar por um relacionamento, até onde vale a pena sofrer? E eu lutei muito para esse relacionamento dar certo. Fiz tudo que estava ao meu alcance e mais. E eu sei disso por minha experiência e por testemunhas, pessoas que acompanharam esse processo e que uma hora até me falaram: Acho que você já fez tudo que podia. Eu acredito que ele também fez tudo que podia e tudo que estava ao alcance dele, mas tinham algumas coisas que eram muito difíceis de lidar.

Um dos principais motivos para o início da crise foi o reconhecimento que Carosella conquistou como jurada do MasterChef Brasil. A argentina revelou que sua fama incomodava o ex-marido, que agia de forma manipuladora.

O meu sucesso, o fato de eu ser feliz com a vida que eu tinha. Eu faço muitas coisas e eu gosto muito delas, e eu acho que isso o incomodava muito. Ele não falava isso, mas esse incômodo chegava a mim na forma como ele se expressava, de uma maneira meio manipuladora, sabe? Que fazia eu me sentir mal por aquilo e eu me via numa situação em que eu tinha que falar para mim mesma: Espera aí, o que eu fiz de errado?

Em seguida, a chef explicou as atitudes agressivas de Jason no relacionamento.

Por exemplo, um dia como o de hoje, em que tem um monte de gente tirando foto de mim para um veículo, o deixava muito incomodado, e aí depois, vinha um pequeno maltrato, uma frase agressiva fora de lugar. Mas tudo sob um manto de eu te amo. E quando você está dentro disso e ama a pessoa, você não percebe muito bem o que está acontecendo, a manipulação. É preciso você olhar de fora, reparar no que está nas entrelinhas, que vistas de fora estão em letras bem grandes. Eu me separei e depois de 4 meses que muitas dessas fichas começaram a cair.

Paola contou que o irlandês tinha dificuldades com a língua portuguesa e que este obstáculo o impedia de arranjar trabalhos na pandemia. Com o tempo, a compreensão que tinha pelo ex-parceiro acabou a desgastando.

É muito difícil para um homem aceitar o sucesso de uma mulher, e você vai criando desculpas pela pessoa porque você ama ela: Putz, é difícil para ele porque ele não trabalhou durante a pandemia; É difícil porque ele não é brasileiro e não fala português. Só que eu também não sou brasileira e fiz um esforço para falar. Mas você vai tentando entender onde o outro está para ver como você pode ajudá-lo. Só que chega um momento em que você fez de tudo para ajudar a pessoa a lidar com aquilo e o próximo passo seria você se limitar para não incomodar o outro.

Por fim, ela ressaltou o seu direito de ser feliz.

E eu sou feliz comigo mesma e trabalhei muito para minha felicidade. Eu não nasci em um berço feliz, com uma família feliz, não tive uma adolescência e uma juventude feliz. Pelo contrário, eu trabalhei muito pelas minhas conquistas. Eu tenho todo direito de ser feliz sem empecilhos. Eu não quero deixar de ser feliz para fazer espaço para o outro.