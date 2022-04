Marina Ruy Barbosa é bombardeada por críticas após declarar torcida para Jessilane do BBB22

14/04/2022 | 13:10



Com a final do BBB22 marcada para o dia 26 de abril, alguns famosos já começaram a declarar para quem vai sua torcida. Na última quarta-feira, dia 13, Marina Ruy Barbosa deu o que falar após usar sua conta o Twitter para revelar qual participante ela deseja ver entre os três finalistas do reality.

Eu quero a Jessi na final, escreveu.

A atriz logo foi bombardeada por comentários de fãs do programa, que criticaram seu posicionamento. Os internautas a acusaram de usar o perfil verificado para influenciar na votação.

Não! Chega de verificados palpitando. Essa coisa de verificados querendo isso e aquilo no BBB está chato. Quem vai decidir sobre a final é o público. Cada um com seu papel, parem de tentar nos forçar as ideias pré-prontas! Deixe-no ter a liberdade de pensar com nossa alma.

Você quer ou acha que pode influenciar seus fãs a votarem no seu lugar? Por qual razão? Só porque ela é a última mulher? Porque quem assiste sabe que ela é a pessoa mais chata de toda BBB. Chata, insuportável. Agora está pianinha porque está só, mas quem assistiu sabe.

A web também ressaltou serem os votos que realmente fazem a diferença:

Engraçado você não moveu uma palha para mutirão. Não basta querer Marina, tem que votar.

Pena que quem escolhe é o povo, que realmente acompanha o reality e vota. E não esse povo que só aparece fazendo POST querendo militar.

E aí, o que você achou da torcida de Marina Ruy Barbosa para Jessilane?