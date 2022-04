FMI aprova criação de fundo de resiliência para apoiar países pobres

14/04/2022 | 13:11



O Conselho Executivo do Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou a criação de um Fundo de Resiliência e Sustentabilidade (RST, na sigla em inglês) para ajudar países pobres a lidarem com "desafios estruturais macroeconômicos", anunciou hoje a diretora-gerente da instituição, Kristalina Georgieva. "À medida que o mundo enfrenta choques globais consecutivos, não devemos perder de vista as ações críticas necessárias hoje para garantir resiliência e sustentabilidade de longo prazo - e só podemos ter sucesso trabalhando juntos", afirmou Georgieva.