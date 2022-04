Feriados de abril – Voos para Fortaleza e Recife estão mais baratas

Redação

Do Rota de Férias



14/04/2022 | 12:55



Frequentemente procurados pelos brasileiros, os voos para Fortaleza (CE), Recife (PE) e Salvador (BA) têm sido muito buscados para os feriados de Páscoa (17/4) e Tiradentes (21/4). De acordo com o metabuscador de viagens Kayak, as passagens aéreas para algumas capitais nordestinas também apresentam queda na média de preços.

Voos para Fortaleza e Salvador estão mais baratas

Em março, o preço médio dos trechos aéreas para Recife e Fortaleza caiu até 23,7% para viagens em ambos os feriados, quando comparados com fevereiro. Salvador, apesar do aumento no preço médio, não teve grande variação nos valores dos bilhetes, com crescimento de 0,7% para voos na Páscoa e 4,4% em Tiradentes.

Salvador apresentou o maior aumento de buscas para ambos os feriados, com 100% de crescimento no período da Páscoa e 78% no feriado de Tiradentes, em comparação ao volume de buscas de fevereiro. Recife também teve crescimento – 71% na procura de passagens aéreas para a semana Santa e 50% para Tiradentes. Já a capital cearense teve 62% de aumento nas buscas de voos para a Páscoa e 55% para Tiradentes.

Viagens em feriados

O Kayak criou uma página especialmente para viagens nos feriados. Fortaleza, Salvador e Recife estão em destaque, mas o site permite encontrar vários destinos com base no orçamento de cada usuário. Basta inserir o valor para que a ferramenta exiba as melhores opções.

“Em abril temos duas semanas boas para os brasileiros que gostam de viajar, com o feriado na sexta-feira de Páscoa e, logo na semana seguinte, a folga de Tiradentes, na quinta-feira. No Brasil, temos o costume de “emendar” feriados, o que torna um bom período para aproveitar e viajar – ou ainda trabalhar remotamente e mesclar a viagem a lazer com períodos de trabalho. Por isso, criamos essa página” explica Gustavo Vedovato, Country Manager do KAYAK no Brasil.